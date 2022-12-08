11 ayda 10 sektör rekor kırdı! Sanayide çarklar ihracat için dönüyor

1.973 FİRMADAN İLK İHRACAT

Kasım ayında bin 973 firma ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Bu firmaların kasım ayındaki ihracatı 105.5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece yılın ilk 11 ayında ilk kez ihracat yapan firma sayısı 19 bin 580'e ulaştı. Kasım ayında ihracatçılar, Türkiye'nin bayrağını 217 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başarırken, 125 ülkeye ihracatta artış sağlandı. Kasımda 14 sektör ve 45 il ihracatını artırdı. Miktar bazında ise 12.9 milyon tonluk ihracat gerçekleştirildi. Kilogram birim fiyatı 1.7 dolara çıktı.

İLK SIRADA OTOMOTİV SEKTÖRÜ VAR

Kasım ayında otomotiv 2.9 milyar dolarla ihracata en fazla katkıyı veren sektör oldu. İlk beşteki diğer sektörler 2.6 milyar dolarla kimya, 1.6 milyar dolarla hazır giyim, 1.4 milyar dolarla elektrik-elektronik ve 1.3 milyar dolarla çelik şeklinde sıralandı. Elektrik ve elektronik, hububat- bakliyat, makine, savunma ve havacılık ile zeytin ve zeytinyağı sektörleri tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi.