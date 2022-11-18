Turkuvaz Medya Merkezi'nde bilişim ihracatı masaya yatırılıyor! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan zirvede önemli mesajlar
Turkuvaz Medya Grubu’nun yazılı basındaki amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği; bugün Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımıyla Turkuvaz Medya Merkezi’nde gerçekleştirilen "Hizmet İhracatı: Bilişim Sektörü Zirvesi" ile devam ediyor. Zirvede konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "2023, 2022’den daha zor olacak ama biz 2022 hedefimizi yakalayacağız. Burada bir sapma söz konusu değil. Dolayısıyla 2023’le alakalı da hep üzerine koyarak gitmek istiyoruz." dedi.
Turkuvaz Medya Grubu'nun yazılı basındaki amiral gemisi SABAH Gazetesi'nin Anadolu'da başlattığı Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi İstanbul'da hizmet ihracatıyla devam ediyor.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen "Hizmet İhracatı: Bilişim Sektörü Zirvesi"nde bugüne kadar verilen teşvikler ile önümüzdeki döneme ilişkin hedefler masaya yatırıldı.
Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman'ın açılış konuşmasıyla başlayan zirvede, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtladı.
BAKAN MUŞ: 2023, 2022'DEN DAHA ZOR OLACAK AMA BİZ HEDEFİMİZİ YAKALAYACAĞIZ
2022 yılının genel değerlendirmesiyle birlikte uzak ülkeler stratejisi ve gelecek hedefler hakkında konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Geçen sene Türkiye 225 milyar dolarlık bir ihracat hedefiyle, ihracat rakamıyla seneyi tamamladı. Bu yıl hedefimiz 250 milyar dolar, aslında daha düşüktü bu hedef. Fakat Cumhurbaşkanımız hedefi revize etti ve 250 milyar dolar olarak, geçen senenin yıl sonu ihracat değerlendirmesinde bu rakamı açıkladı. Şu an itibariyle biz bu hedefi yakalayacağımızı düşünüyoruz. Yani bu hedeften herhangi bir sapmamız söz konusu değil. İhracatın artış trendinde bir yavaşlama söz konusu. Özellikle ihracatın yüzde 55'i Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ve Avrupa Birliği'nde olmayan AB ülkelerine. Dolayısıyla oradaki bir yavaşlama, ister istemez, bizim buradaki ihracatımızı etkiliyor. Biz uzak ülkeler stratejisini açıklamıştık. Bizim dünya ihracatından aldığımız pay yüzde 1. Fakat bu uzak ülkeler olarak belirlediğimiz ülkelerden aldığımız pay yüzde 0,25. Normalin dörtte biri. Dolayısıyla onu aynı seviyeye çıkartmak gibi bir hedefimiz var. Tabii bu iş bağlantılarını hemen kurmak, birden kurmak mümkün olmuyor, ama şu an bütün iş planlarımız, ihracatçı birliklerinin bütün seyahatleri, fuarlar, organizasyonlar hep bu pazarlara yönelik yapılıyor. Dolayısıyla biz buradaki ortalama yüzde bir olan payımızı da dünyadan aldığımız payla aynı seviyeye çıkartmak istiyoruz. Bu bize ilave 80 milyar dolarlık bugünkü rakamlarla, bir ilave ihracat artışı sağlayacak. 2023, 2022'den daha zor olacak ama biz 2022 hedefimizi yakalayacağız. Burada bir sapma söz konusu değil. Dolayısıyla 2023'le alakalı da hep üzerine koyarak gitmek istiyoruz. Aşağı düşmek istemiyoruz. Bu geldiğimiz noktanın üzerine çıkmak için bütün enerjimizi sahaya yansıtacağız. Bu ülkelerde, Türkiye'nin imajı, Türk ürünlerine yaklaşım da çok olumlu. Önümüzdeki dönem çok yoğun şekilde oralara odaklanacağız ve belki üç dört yıl sonra, tabi bu biraz zaman alacak, Avrupa Birliği en önemli pazarımız yine olacaktır ama onun yanında önemli bir pazar daha belki ortaya çıkacaktır. Buna uğraşıyoruz." dedi.
"BİZ TL OLARAK DESTEK VERİYORUZ, ONLAR KOD YAZIP ÜLKEYE DÖVİZ KAZANDIRIYORLAR"
Bakan Muş, "Üniversitelerimizde çok farklı ülkelerden öğrenciler okumaya geliyor. Bunlar kendi ülkelerinin iyi öğrencileri. Bunlar buraya geliyor, buradaki şirketlerle tanışıyor. Üniversitelerin içerisinde AR-GE merkezleri var, teknoloji geliştirme merkezleri var. Çocuklar oralarda birbirleriyle tanışıyorlar. Burada yenilikçi bir ortam oluşuyor. Biz de bunların tasarladığı, ürettiği ürünlerin satışıyla alakalı olanları finanse ediyoruz, destek veriyoruz. Biz TL olarak destek veriyoruz, onlar kod yazıp ülkeye döviz kazandırıyorlar. Dolayısıyla bir logo gibi birbiriyle iç içe giriyor. Şimdi üniversiteler o öğrencileri motive edip oraya yönlendirmezse bu ihracat olmuyor. Biz teşviklerle beraber ürünlerini daha fazla sattırmazsak onların nakit akışında, geri dönüşlerinde daha büyük rakamlara ulaşamamış olacaklar, hepsini birlikte düşündüğünüz zaman. Mesela, yurt dışından öğrenci getirmeyle alakalı da vakıf üniversitelerinin fuarlarına, üniversitelerin tamamına destek veriyoruz. Vakıf üniversiteleri bu işin üzerine çok eğiliyorlar. Tamamını destek kapsamına aldık. Özel bir daire başkanlığı kurduk. Muhtemelen bir program da onunla ilgili yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani bunun anlatılması, tanıtılması gerekiyor topluma. Orada da ciddi bir ilerleme kat edeceğiz. Türkiye nasıl müteahhitlikle çok nam salmış bir ülkeyse, dünyada en iyi sıralamalarda 1. olamasa da 2. sırada mutlaka yerini koruyor. Dünyanın en iyi müteahhitleri Türkiye'den. Yeter ki finansını ayarlayın. İstediğiniz şeyi çok kısa zamanda hangi şartlar, altında olursa olsun yapma kabiliyetiniz var. Şimdi burada ilerleyen bir Türkiye, işte bu az önce bahsettiğimiz alanlarda da ilerlemeye başlıyor. Muhtemelen bizim gördüğümüz, önümüzdeki dönemlerle alakalı yaptığımız projeksiyonlarda hem bilişimle alakalı, hem onu destekleyen üniversitelerin de çok daha farklı bir noktaya gideceği aşikar. Türkiye iyi öğrencileri buraya çekecek bir imkanı, bu vakıf üniversitelerine aktarmış olacak." ifadelerini kullandı.
Program sonunda Bakan Mehmet Muş'a hediye takdimi yapıldı. Toplu fotoğraf çekimi sonrasında Bakan Muş alandan ayrıldı.
İKİ PANEL DÜZENLENDİ
"Türkiye'nin Hizmet İhracatı Vizyonu, Fırsatlar ve Yeni Teşvikler" konulu ilk panele; Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, DEİK Başkanı Nail Olpak, Eximbank CEO'su Ali Güney, İGE A.Ş. Genel Müdürü Kasım Akdeniz, HİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat katıldı. ve panelin moderatörlüğünü Dilek Güngör gerçekleştirdi.
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun yönettiği Zirve'nin ikinci paneli "Yarının İhracatı Bilişim Hizmetleri: Kamu ve Özel Sektör Perspektifinden Başarı Hikâyeleri ve Atılacak Adımlar" başlığında oldu.
Panel, HİB Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Komitesi Başkanı İlhan Bağören, T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Şamiloğlu Erkoç, TOGED Başkanı Ali Erkin, INSIDER Başkan Yardımcısı Kerem Bozokluoğlu ve Hitit Bilgisayar CEO Kurucu Ortağı Nur Gökman'ın katılımıyla yapıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS 2022/11 tercih kılavuzu heyecanla bekleniyor! Sağlık Bakanlığı 31.317 personel alımı tercihleri ne zaman? Hemşire, ebe...
- TSK Muvazzaf Astsubay alımında son günler! 2022 MSB Kuvvet Komutanlıkları 1.870 astsubay alımı başvuru ne zaman bitiyor?
- Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 18 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi? Altın bileziği kim aldı? Haftalık puan durumu!
- KYK burs/kredi sorgulama ekranı | KYK burs sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? KYK burs/kredi hangi bankaya yatırılır? Ödemeleri hangi gün?
- KYK burs sonucu ne zaman açıklanacak? KYK burs ücreti ne kadar? İlk ödemeler ayın kaçında? 2022-2023 KYK burs/kredi SONUÇ TARİHİ
- KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022-KPSS DHBT konuları neler? KPSS DBHT sınav süresi ne kadar?
- Pazartesi günü okul var mı? 21 Kasım Pazartesi okullar açılacak mı? 2022-2023 1. Dönem ara tatil ne zaman bitiyor?
- SSK BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI değişiyor! Maaşı 3.500, 3.700, 4.000, 4.500, 5.000 olanlar... 20223 Ocak zammı ne kadar?
- Naim Süleymanoğlu kimdir, neden öldü? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu kaç kilo ağırlık kaldırdı? İşte Naim Süleymanoğlu'nun hayatı
- TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCELLENDİ: İstanbul, Ankara, İzmir kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ sosyal konut kura tarihleri...
- Kasım ayı doğalgaz desteği yattı mı, ne kadar yattı? Doğalgaz destek ödemesi nereden, nasıl alınır? Şartları neler? DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI
- Uzman öğretmenlik sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 uzman öğretmenlik sınavı kaç dakika? Sınav süresi...