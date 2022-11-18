Turkuvaz Medya Merkezi’nde bilişim ihracatı masaya yatırılıyor! Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan zirvede önemli mesajlar

BAKAN MUŞ: 2023, 2022'DEN DAHA ZOR OLACAK AMA BİZ HEDEFİMİZİ YAKALAYACAĞIZ

2022 yılının genel değerlendirmesiyle birlikte uzak ülkeler stratejisi ve gelecek hedefler hakkında konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Geçen sene Türkiye 225 milyar dolarlık bir ihracat hedefiyle, ihracat rakamıyla seneyi tamamladı. Bu yıl hedefimiz 250 milyar dolar, aslında daha düşüktü bu hedef. Fakat Cumhurbaşkanımız hedefi revize etti ve 250 milyar dolar olarak, geçen senenin yıl sonu ihracat değerlendirmesinde bu rakamı açıkladı. Şu an itibariyle biz bu hedefi yakalayacağımızı düşünüyoruz. Yani bu hedeften herhangi bir sapmamız söz konusu değil. İhracatın artış trendinde bir yavaşlama söz konusu. Özellikle ihracatın yüzde 55'i Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ve Avrupa Birliği'nde olmayan AB ülkelerine. Dolayısıyla oradaki bir yavaşlama, ister istemez, bizim buradaki ihracatımızı etkiliyor. Biz uzak ülkeler stratejisini açıklamıştık. Bizim dünya ihracatından aldığımız pay yüzde 1. Fakat bu uzak ülkeler olarak belirlediğimiz ülkelerden aldığımız pay yüzde 0,25. Normalin dörtte biri. Dolayısıyla onu aynı seviyeye çıkartmak gibi bir hedefimiz var. Tabii bu iş bağlantılarını hemen kurmak, birden kurmak mümkün olmuyor, ama şu an bütün iş planlarımız, ihracatçı birliklerinin bütün seyahatleri, fuarlar, organizasyonlar hep bu pazarlara yönelik yapılıyor. Dolayısıyla biz buradaki ortalama yüzde bir olan payımızı da dünyadan aldığımız payla aynı seviyeye çıkartmak istiyoruz. Bu bize ilave 80 milyar dolarlık bugünkü rakamlarla, bir ilave ihracat artışı sağlayacak. 2023, 2022'den daha zor olacak ama biz 2022 hedefimizi yakalayacağız. Burada bir sapma söz konusu değil. Dolayısıyla 2023'le alakalı da hep üzerine koyarak gitmek istiyoruz. Aşağı düşmek istemiyoruz. Bu geldiğimiz noktanın üzerine çıkmak için bütün enerjimizi sahaya yansıtacağız. Bu ülkelerde, Türkiye'nin imajı, Türk ürünlerine yaklaşım da çok olumlu. Önümüzdeki dönem çok yoğun şekilde oralara odaklanacağız ve belki üç dört yıl sonra, tabi bu biraz zaman alacak, Avrupa Birliği en önemli pazarımız yine olacaktır ama onun yanında önemli bir pazar daha belki ortaya çıkacaktır. Buna uğraşıyoruz." dedi.