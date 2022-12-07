20 firmaya fahiş fiyat soruşturması! Bugün savunma yapacaklar
Son dakika haberleri... Rekabet Kurulu toplantısında bugün 2. gün! Market işletme sahipleri kurula savunma vermeye devam edecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.
Aralarında 5 zincir marketin de bulunduğu hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici, tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki firmalar, rekabete aykırı hareket edip etmediklerinin tespiti üzerine açılan soruşturmada sözlü savunma yapacak.
BAŞKAN AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPTI
Sabah saatlerinde toplantının açılış konuşmasını yapan Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küre soruşturmanın ikinci gününü bu konuşma ile başlattı:
Rekabet Kurulunun 26.04.2021 tarihli ve 21-23/271-M sayılı, 20.05.2021 tarihli ve 21-26/325-M sayılı, 19.08.2021 tarihli ve 21-39/557-M sayılı, 25.11.2021 tarihli ve 21-57/796-M sayılı ve 27.01.2022 tarihli ve 22-06/84-M sayılı kararları uyarınca hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici/tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki bazı teşebbüsler tarafından 4054 sayılı Kanun'un 4. Maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmıştır.
Hakkında soruşturma yürütülen tarafların yazılı savunma sürecinin tamamlanmasını takiben, Kurulumuz, sözlü savunma toplantısının 6-7 Aralık 2022 tarihlerinde saat 10.30'da yapılmasına karar vermiştir. Söz konusu toplantıya dinleyici olarak katılmak isteyenlere, toplantıyı online olarak ve Kurumumuz salonlarından takip etme olanağı sunulmuştur.
Kurulumuz Pasifik Tüketim Ürünleri Satış ve Ticaret AŞ'nin 24, 25, 26, 27, 28, 36, 37, 38, 39 ve 46 numaralı slaytları ile Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 50 numaralı slaytından itibaren ticari sır içerdiğinden dolayı savunmalarının gizli oturumda dinlenmesi talebini kabul etmiştir. Gizlilik içeren bölümler tüm savunmalar tamamlandıktan sonra dinlenecek olup, bu kısım geldiğinde ilgili taraflar, soruşturma heyeti ve dosya ile ilgili Kurum personeli dışındaki bütün kişilerin toplantıya erişimi engellenecektir.
Hakkında soruşturma yürütülen teşebbüslerin ve bu teşebbüsler adına toplantıya katılacakları bildirilen katılımcıların sayısının çokluğu ve savunmaların bütünlüğünün sağlanması dikkate alınarak, teşebbüslerin gruplar halinde ve dün ve bu gün, iki günü kapsayacak şekilde dinlenmeleri planlanmıştır.
ZİNCİR MARKETLER SAVUNMA YAPACAK
Toplantının ikinci gününde Rekabet Kurulu'nda zincir marketler savunma yapacak. Suçlamalara karşı argümanlarını heyete sunacak. Bugün savunma yapacak olan firmalar şöyle:
BİM Birleşik Mağazalar AŞ
Haribo Şekerleme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ
Migros Ticaret AŞ
Yeni Mağazacılık AŞ
Horizon Hızlı Tüketim AŞ
Pasifik Tüketim Ürünleri Satış ve Ticaret AŞ
Şok Marketler Ticaret AŞ ve Pasifik Tüketim Ürünleri
Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ
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