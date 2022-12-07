20 firmaya fahiş fiyat soruşturması! Bugün savunma yapacaklar

BAŞKAN AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPTI

Sabah saatlerinde toplantının açılış konuşmasını yapan Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küre soruşturmanın ikinci gününü bu konuşma ile başlattı:

Rekabet Kurulunun 26.04.2021 tarihli ve 21-23/271-M sayılı, 20.05.2021 tarihli ve 21-26/325-M sayılı, 19.08.2021 tarihli ve 21-39/557-M sayılı, 25.11.2021 tarihli ve 21-57/796-M sayılı ve 27.01.2022 tarihli ve 22-06/84-M sayılı kararları uyarınca hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici/tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki bazı teşebbüsler tarafından 4054 sayılı Kanun'un 4. Maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmıştır.

Hakkında soruşturma yürütülen tarafların yazılı savunma sürecinin tamamlanmasını takiben, Kurulumuz, sözlü savunma toplantısının 6-7 Aralık 2022 tarihlerinde saat 10.30'da yapılmasına karar vermiştir. Söz konusu toplantıya dinleyici olarak katılmak isteyenlere, toplantıyı online olarak ve Kurumumuz salonlarından takip etme olanağı sunulmuştur.