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Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri Turkuvaz Medya'da yapılacak!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.12.2022
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Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri Turkuvaz Medya’da yapılacak!

Turkuvaz Medya Grubu’nun amiral gemisi Sabah Gazetesi ve ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen 'Türkiye 2023 Zirvesi & A Para Sohbetleri' 8 Aralık 2022, Perşembe günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın video mesajı ile başlayacak. Zirve’de Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum özel oturumlarda önemli açıklamalarda bulunacak.

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