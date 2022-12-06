10 ayda 45 milyonu geçti! Turzimde ’altın sonbahar’

Ancak, hiç hesapta olmayan COVID-19 pandemisi ile karşılaşıldı. Pandemiyle birlikte başlatılan seyahat yasakları tüm dünyada olduğu gibi ülkedeki turizmi de olumsuz etkiledi. Alınan önlemlerle, Türkiye 2020'de ziyaretçi sayısı olarak yüzde 68, gelirde ise yüzde 65 oranında bir daralma yaşadı.

1 MİLYON FARK KALDI

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, yapılan atılımlarda pandemi öncesindeki 2019 rakamlarına yaklaşmayı başardı. 2019'un ilk 10 aylık döneminde 40 milyon 719 bin 786 yabancı vatandaş geldi.