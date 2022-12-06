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Türkiye Varlık Fonu'ndan önemli adım! Kardemir'le anlaşma tamam

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.12.2022
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Türkiye Varlık Fonu’ndan önemli adım! Kardemir’le anlaşma tamam

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Kardemir) toplamda 50 milyon 294 bin 346,76 lira nominal değere sahip hissesini pay başına 13,05 liradan satın almak üzere anlaşmaya vardı.

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