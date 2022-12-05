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Türkiye ile Kazakistan başkentleri arasında ilk doğrudan uçuş yapıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.12.2022
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Türkiye ile Kazakistan başkentleri arasında ilk doğrudan uçuş yapıldı

Son dakika haberi... Türk Hava Yollarının (THY) markası AnadoluJet, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Kazakistan’ın başkenti Astana’ya ilk doğrudan uçuşunu gerçekleştirdi.

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