Aralık ayı KİRA ARTIŞ ORANI son dakika: 2022 Aralık kira zammı ne kadar oldu? Ev sahibi kiraya ne kadar zam yapabilir?
Ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip edilen kira artış oranı, bugün açıklanacak enflasyon verisi ile birlikte yeniden gündeme geldi. TÜİK tarafından kasım ayı enflasyon oranı saat 10.00'da açıklanacak. Bu ay kira sözleşmesi dolacak olan kiracılar, yeni kontrat üzerinden sözleşme imzalayacak. Şimdi ise gözler kira zammına çevrildi. Peki, Aralık ayı kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? 2022 Aralık kira zammı ne kadar oldu? Ev sahibi kiraya ne kadar zam yapabilir? İşte merak edilen soruların yanıtı...
Aralık ayı kira artış oranı, bugün açıklanacak enflasyon verisi ile birlikte gündeme geldi. TÜİK tarafından kasım ayı enflasyonu saat 10.00'da açıklanacak. Son dönemde enflasyona bağlı kira zammının yüksek olması nedeniyle hükümet harekete geçmişti. Peki, Aralık ayı kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? 2022 Aralık kira zammı ne kadar oldu? Ev sahibi kiraya ne kadar zam yapabilir? İşte konu hakkında son gelişmeler...
ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Kira artışında geçici düzenleme ile sabit oran getirilmişti. Buna göre, aralık ayında yapılacak kira artışında zam oranı yüzde 25'i geçmeyecek. Alınan yeni karara göre, 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışlar geçerli olacak.
ARALIK AYI %25 KİRA ZAMMI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Konut kiraları için mevcut kiraya yapılacak zammı yüzde yirmi beşlik orana göre hesaplama şu şekilde gerçekleşecek;
- Mevcut kira tutarı ile 25'i çarpıp, sonrasında çıkan tutarı 100'e bölün.
- Elde ettiğiniz meblağ kira artış miktarınız olacaktır. Bu miktarı, var olan kiranız ile toplayarak zamlı kiranızı öğrenebilirsiniz.
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- Aralık ayı KİRA ARTIŞ ORANI son dakika: 2022 Aralık kira zammı ne kadar oldu? Ev sahibi kiraya ne kadar zam yapabilir?
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