EYT kıdem tazminatı hesaplama | Kredi Garanti Fonu devrede! Milyonlar böyle nefes alacak

EMEKLİ OLACAKLARIN SAYISI YENİ YILDAN SONRA 2 MİLYONA YAKLAŞTIĞINDA İSE BU TUTAR 500 MİLYARA KADAR ÇIKACAK

Asgari ücretteki tutara göre emeklilikte kıdem tazminatı üst tavanı hesaplanıyor. Bugün itibarıyla üst tavan 15 bin 371 lira. EYT kapsamında emeklilikte de bu geçerli olacak. Örneğin bugün 16 bin lira maaş alan birisi işten ayrıldığında kıdemi 15 bin 371 lira üzerinden hesaplanıyor. Yaklaşık 100 bin işçinin verilerine dayanarak yapılan hesaplamalara göre, 49 yaş ve üzerindeki çalışanların ortalama kıdem tazminatı maliyeti 330 bin lira civarında olacak.