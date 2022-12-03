EYT kıdem tazminatı hesaplama | Kredi Garanti Fonu devrede! Milyonlar böyle nefes alacak
İşverenlere kıdem tazminatı ödemeleri için Kredi Garanti Fonu kefaletli kredi desteği verilecek. 2 milyon kişinin emekli olması halinde 500 milyara çıkacak ödemelerde işletmeler KGF ile nefes alacak. EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte Kredi Garanti Fonu desteği de devreye girecek. İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika haberinin detayları...
İş dünyasının beklediği emeklilikte yaşa takılanların (EYT) kıdem tazminatı ile ilgili finansman desteği için çalışmalar başladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT konusunda iş dünyasının kıdem tazminatı yükü için Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli kredi çalışmasına başlandığını duyurdu.
Uygun koşullu kıdem tazminatı kredisi de EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle eş zamanlı olarak devreye girecek. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları ilgilendiren EYT düzenlemesiyle ilk etapta yaklaşık 2 milyon kişi emeklilik hakkı kazanacak.
İlk yıl emekli olması öngörülen çalışan sayısı toplam çalışanların yüzde 6'sını oluşturuyor. Buna göre 500 kişilik bir işletmede ilk yıl 30 kişi emekli olursa kişi başına 330 bin liradan 10 milyon liraya yakın kıdem tazminatı ödenmesi gerekiyor.
FATURA 288 MİLYAR TL
EYT'lilerin tamamı asgari ücretli olsa bile yüzde 50'lik ücret artışı ile toplam kıdem tazminatı faturası 288 milyar TL'yi buluyor. Bu kapsamdaki çalışanların yüzde 87'si özel sektörde olduğu düşünüldüğünde kıdem tazminatı kredisi işletmelere nefes aldıracak.
EMEKLİ OLACAKLARIN SAYISI YENİ YILDAN SONRA 2 MİLYONA YAKLAŞTIĞINDA İSE BU TUTAR 500 MİLYARA KADAR ÇIKACAK
Asgari ücretteki tutara göre emeklilikte kıdem tazminatı üst tavanı hesaplanıyor. Bugün itibarıyla üst tavan 15 bin 371 lira. EYT kapsamında emeklilikte de bu geçerli olacak. Örneğin bugün 16 bin lira maaş alan birisi işten ayrıldığında kıdemi 15 bin 371 lira üzerinden hesaplanıyor. Yaklaşık 100 bin işçinin verilerine dayanarak yapılan hesaplamalara göre, 49 yaş ve üzerindeki çalışanların ortalama kıdem tazminatı maliyeti 330 bin lira civarında olacak.
EŞ ZAMANLI DEVREYE GİRECEK
EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte Kredi Garanti Fonu desteği de devreye girecek. Kıdemini alıp ayrılacaklara ilişkin maliyet hesabı çıkararak Kredi Garanti Fonu'na başvuracaklar.
Emekliye ayrılacaklara ödenecek kıdem tutarı dikkate alınarak Hazine destekli kredi kullandırılacak. Çalışan ve işveren arasındaki anlaşma ile emeklilik işlemleri yapılırken kıdem tazminatı sıfırlanabiliyor veya işyeri uhdesinde kıdem tazminatı hesabında durmaya devam ediyor.
DESTEK ÇOK ÖNEMLİ
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, EYT ile ilgili düzenlemenin küresel resesyon riskinin yaşandığı, enerji ve hammadde maliyetlerinin arttığı bir döneme denk geldiğini ve işverenlerin ödeyeceği kıdem tazminatlarının işletmelerin mali yapılarını olumsuz etkileyebileceğini belirtti.
Kıdem tazminatı ödemeleri nedeniyle işletmelerin finansman yönünden sıkıntıya gireceğini kaydeden Baran, bu nedenle işletmelerin yeni yatırım ve istihdamdan kaçınabileceklerini ifade etti.
Baran, "KGF desteğiyle uygun koşullu ve uzun vadeli kaynak sağlanacak olması çok önemli bir destek olacaktır. Bu destek yatırım ve istihdamın devamı için de faydalı olacaktır" dedi.
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