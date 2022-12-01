Dünyada resesyon endişeleri artıyor! Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte de büyüdü

9 AYDA % 6.2 BÜYÜME

Yılın ilk 9 ayındaki büyüme yüzde 6.2 olarak gerçekleşti. Orta Vadeli Program'da bu yılki büyümenin yüzde 5 olması öngörülüyor. Büyümeye iç ve dış talebin 7 çeyrektir kesintisiz katkı verdiği gözlendi. Büyümeye iç talep yüzde 3.2, net dış talep ise 0.7 puan katkı verdi. Türkiye Ekonomi Modeli'nin önemli amaçlarından biri olan ihracat ve makine- teçhizat yatırımlarının üçüncü çeyrek büyümesine katkısı 4.4 puan olarak gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte makine-teçhizat yatırımları yüzde 14.3 arttı. Yatırımların yüzde 19.9 azaldığı inşaat sektöründe ise tarihin en büyük sosyal konut projesinin start almasının etkisiyle 2023'de ciddi bir toparlanma bekleniyor.