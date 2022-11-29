Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan büyük projeler devam edecek mesajı! 2053 hedefi için durmak yok

"10 YILLAR SONRASINI PLANLADIK"

Perşembe günü 70 kilometre uzunluğunda Ağrı- Hamur- Tutak- Patnos bölünmüş yolunu, cumartesi günü de Şanlıurfa çevre yolunu hizmete sunacaklarını kaydeden Karaismailoğlu, "Açılışını yaptığımız her proje ile gurur duyduk; ama asla bununla yetinmedik. 10 yıllar sonrasını planladık. Türkiye'nin adını dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yazdırmak için kara yolu, demir yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme sektörleri master planları çerçevesinde kısa (2023), orta (2035) ve uzun (2053) vadede belirlediğimiz çalışmaları sürdüreceğiz. Hizmete sunduğumuz eserlere vatandaşlarımızın yoğun ilgisini görmek doğru yolda olduğumuzun da göstergesi. İşimiz hizmet, gücümüz millet. Halkımızdan aldığımız bu güçle hep daha iyisini, daha faydalısını sunmak için durmadan çalışacağız. Laf değil, eser üretmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.