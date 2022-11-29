Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan büyük projeler devam edecek mesajı! 2053 hedefi için durmak yok
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, belirlenen 2053 vizyonu için durmadan çalışmaların devam edeceğini dile getirdi. 55 günde 12 büyük projenin açılışının yapıldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, yeni büyük projelerin de geleceğinin sinyalini verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaştırma yatırımları kapsamında, 55 günde 12 büyük projenin açılışının yapıldığını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, son dönemde hayata geçirilen ulaştırma yatırımlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Karaismailoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında yatırımlara devam ettiklerini belirtti. Ulaştırma sektörünün, 'Türkiye Yüzyılı'nın yapı taşını oluşturduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, yatırımların ekonominin temeli olduğunu kaydetti.
2003-2021 yıllarında 183,7 milyar dolarlık yatırım yapıldığını kaydeden Karaismailoğlu, yatırımlarla birlikte Türkiye'nin hem beşeri hem de maddi kaynaklarının verimli kullanılması sonucu yılda 28 milyar dolar tasarruf elde edildiğini belirtti.
"12 BÜYÜK PROJEYİ AÇTIK"
Dünyanın krizlerle boğuştuğu dönemde, hizmet ve eser fırtınası estirdiklerini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, 55 günde 12 büyük projenin açılışını gerçekleştirdiklerini vurguladı.
İlk olarak 2 Ekim'de Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Karaismailoğlu, "Ardından Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu ve Assos-Troya Tünelleri'ni, Malatya-Hekimhan Yolu, Diyarbakır Çevre Yolu, Bitlis Çevre Yolu, TOGG fabrika yolları, Bandırma Kavşağı ve bağlantı yollarını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Gaziantep'te GAZİRAY'ı, Horasan-Karakurt Yolu Taşlı Güney-2 Viyadüğü, Hasankeyf Tüneli, Yeni Yusufeli bağlantı yolları ile 56 kilometre uzunluğunda 39 adet tünel ve 21 köprü viyadük ile bu hafta sonu Cumhurbaşkanımızın katılımları ile ülkemizin en yüksek ayaklı viyadüğü olan Eğiste Hadimi Viyadüğü'nü açtık" dedi.
"10 YILLAR SONRASINI PLANLADIK"
Perşembe günü 70 kilometre uzunluğunda Ağrı- Hamur- Tutak- Patnos bölünmüş yolunu, cumartesi günü de Şanlıurfa çevre yolunu hizmete sunacaklarını kaydeden Karaismailoğlu, "Açılışını yaptığımız her proje ile gurur duyduk; ama asla bununla yetinmedik. 10 yıllar sonrasını planladık. Türkiye'nin adını dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yazdırmak için kara yolu, demir yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme sektörleri master planları çerçevesinde kısa (2023), orta (2035) ve uzun (2053) vadede belirlediğimiz çalışmaları sürdüreceğiz. Hizmete sunduğumuz eserlere vatandaşlarımızın yoğun ilgisini görmek doğru yolda olduğumuzun da göstergesi. İşimiz hizmet, gücümüz millet. Halkımızdan aldığımız bu güçle hep daha iyisini, daha faydalısını sunmak için durmadan çalışacağız. Laf değil, eser üretmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
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