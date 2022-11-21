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Türkiye'nin en genç ilçesi! Yusufeli'nde tarihi açılış yarın

Artvin'in Yusufeli ilçesi 150 yıl içerisinde tam 7. kez taşınmaya hazırlanıyor. Süreçte son safhaya gelindi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yeni konutlar ve işyerleri yarın hak sahiplerine teslim edilecek. Aylar süren taşınma ile Türkiye'nin en yeni ilçesi olacak Yusufeli'nin eski yerleşim yeri Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak. Öte yandan bu proje Türkiye'nin en büyük iskan projesi olarak dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 21.11.2022 12:32 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 12:34
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Türkiye’nin en genç ilçesi! Yusufeli’nde tarihi açılış yarın
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye’nin en genç ilçesi! Yusufeli’nde tarihi açılış yarın

TÜRKİYE'NİN EN YENİ İLÇESİ YUSUFELİ'NDE KONUTLAR TESLİM EDİLİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Artvin'in Yusufeli ilçesi yeni yerleşim alanıyla ilgili yaptığı açıklamada, "3 bin 205 konutumuzu Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte vatandaşlarımıza salı günü teslim edeceğiz… Yusufeli'mizi yeni yerleşim alanına taşıyacağımız projemizde artık son safhaya geldik... 2 bin 698 konut, 285 dükkân, 37 dükkânlı sanayi sitesi, hastane, 5 okul, 32 adet kamu binası inşa ettik, 7 köyde de 507 konutu tamamladık. Yeni Yusufeli gençlerin, vatandaşlarımızın, hanım kardeşlerimizin mutlu olduğu, spor alanlarında, okullarında vakit geçirebildiği, sporlarını yapabildiği, esnafımızın huzurlu şekilde ticaretini yapabileceği anlayışla tasarlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yılda birçok eseri milletimize kazandırdık." dedi.

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Türkiye’nin en genç ilçesi! Yusufeli’nde tarihi açılış yarın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Artvin'in Yusufeli ilçesi yeni yerleşim alanında inşa edilen 3 bin 205 konutun anahtarı 22 Kasım Salı günü vatandaşlara teslim edilecek.

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Türkiye’nin en genç ilçesi! Yusufeli’nde tarihi açılış yarın

Bakan Murat Kurum, yaptığı açıklamada Yeni Yusufeli'nin vatandaşların mutlu olacağı bir anlayışla tasarlandığını belirterek, "Hiç kimsenin, hiçbir yerin geride bırakılmadığı, topyekûn olarak nasıl bir afette, selde beraber olduysak iskân projesinde de vatandaşlarımızın yanında olduk. Yusufeli'miz geçmiş yıllarda baktığınızda birçok kez taşınmış ve inşallah bu taşınmada son olacaktır. Yeni Yusufeli; gençlerin, vatandaşlarımızın, hanım kardeşlerimizin mutlu olduğu; spor alanlarında, okullarında vakit geçirebildiği sporları yapabildiği, esnafımızın huzurlu bir şekilde ticaretini yapabileceği anlayışla tasarlandı ve inşallah bu projeyi layıkıyla vatandaşımıza teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Türkiye’nin en genç ilçesi! Yusufeli’nde tarihi açılış yarın

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE BİZ 20 YILDA BİRÇOK ESERİ MİLLETİMİZE KAZANDIRDIK"

"Yusufeli projesine başladığımızda 'nasıl yapacaksınız' eleştirilerini bugün olduğu gibi geçmişte de duyuyorduk" diyen Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti: