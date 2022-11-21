21 Kasım 2022, Pazartesi
Türkiye'nin en genç ilçesi! Yusufeli'nde tarihi açılış yarın
Artvin'in Yusufeli ilçesi 150 yıl içerisinde tam 7. kez taşınmaya hazırlanıyor. Süreçte son safhaya gelindi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yeni konutlar ve işyerleri yarın hak sahiplerine teslim edilecek. Aylar süren taşınma ile Türkiye'nin en yeni ilçesi olacak Yusufeli'nin eski yerleşim yeri Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak. Öte yandan bu proje Türkiye'nin en büyük iskan projesi olarak dikkat çekiyor.
Giriş Tarihi: 21.11.2022 12:32 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 12:34
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