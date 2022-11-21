Türkiye’nin en genç ilçesi! Yusufeli’nde tarihi açılış yarın

Bakan Murat Kurum, yaptığı açıklamada Yeni Yusufeli'nin vatandaşların mutlu olacağı bir anlayışla tasarlandığını belirterek, "Hiç kimsenin, hiçbir yerin geride bırakılmadığı, topyekûn olarak nasıl bir afette, selde beraber olduysak iskân projesinde de vatandaşlarımızın yanında olduk. Yusufeli'miz geçmiş yıllarda baktığınızda birçok kez taşınmış ve inşallah bu taşınmada son olacaktır. Yeni Yusufeli; gençlerin, vatandaşlarımızın, hanım kardeşlerimizin mutlu olduğu; spor alanlarında, okullarında vakit geçirebildiği sporları yapabildiği, esnafımızın huzurlu bir şekilde ticaretini yapabileceği anlayışla tasarlandı ve inşallah bu projeyi layıkıyla vatandaşımıza teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.