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2022 FIFA Dünya Kupası’nda en önemli misafirleri Okçu taşıyacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.11.2022
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2022 FIFA Dünya Kupası’nda en önemli misafirleri Okçu taşıyacak

Kişiye özel lüks araç tasarımı konusunda dünyanın önde gelen markalarından Okçu, 2022 FIFA Dünya Kupası’nın resmi ulaşımını sağlayacak! Katar Devleti’nden gelen talep doğrultusunda 40 adet Volkswagen Caravelle, 5 adet Crafter ve 10 adet MAN TGE’yi ev sahibi Katar Devleti’nin kullanımına özel hazırlayan Okçu, devlet ve hükümet başkanları başta olmak üzere, organizasyondaki en önemli misafirlerin ulaşımını sağlamak üzere 55 araçlık ihracat gerçekleştirdi.

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