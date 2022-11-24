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Son dakika: Merkez Bankası'ndan "TL" hamlesi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.11.2022 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
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Son dakika: Merkez Bankası’ndan TL hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu, politika faizinin yüzde 10,50'den yüzde 9'a indirilmesine karar verdi. Bu adım ardından (TCMB) TL mevduat gelişimini destekleyecek adımlarına bir yenisini ekledi. İşte detaylar..

TCMB, bugün bankalara gönderdiği yazı ile yabancı para yükümlülüklerin artırılması ve Türk lirası mevduat gelişimini desteklemek amacıyla bazı düzenlemelere gitti.

FARKLILIKLARA SON VERİLDİ

Buna göre bankalar için dönüşüm oranlarına göre farklılaşan komisyon uygulamasına son verilirken, mevduatlardaki Türk lirasının payına göre değişen oranlarda komisyon alınmasına karar verildi.

KOMİSYON ORANLARI AÇIKLANDI

TL mevduat oranı yüzde 60 ve üzeri olan bankalar için yüzde sıfır, yüzde 50-60 bandı için yüzde 3 komisyon uygulanacak.

BANKALAR İÇİN KARAR

Daha önce yüzde 3 olan TL mevduat oranı yüzde 50'nin altında kalan bankalardan alınan komisyon ise yüzde 8'e çıkartıldı.

Komisyonlar, TCMB nezdindeki zorunlu karşılık ve ihbarlı döviz mevduat hesaplarında döviz olarak tutulan tutarlar üzerinden tahsil edilecek.

YENİ ORANLAR NE ZAMAN UYGULANACAK?

Yeni oranlar 23 Aralık hesaplama tarihinden itibaren uygulanacak.

Böylece, daha önce dövizden TL'ye dönüşlere göre yüzde 5 olarak belirlenen komisyon uygulamasına da 23 Aralık hesaplama tarihi itibarıyla son verilecek.

TL MEVDUAT GELİŞİMİ İÇİN ADIM

TCMB bu uygulama ile 2022 Para ve Kur Politikası metninde paylaşılan yabancı para yükümlülük maliyetlerinin artırılması ve TL mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmalarının önceliklendirilmesi kapsamında yeni bir adım daha atmış oldu.

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