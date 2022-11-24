Son dakika: Merkez Bankası'ndan "TL" hamlesi

Böylece, daha önce dövizden TL'ye dönüşlere göre yüzde 5 olarak belirlenen komisyon uygulamasına da 23 Aralık hesaplama tarihi itibarıyla son verilecek.

TL MEVDUAT GELİŞİMİ İÇİN ADIM

TCMB bu uygulama ile 2022 Para ve Kur Politikası metninde paylaşılan yabancı para yükümlülük maliyetlerinin artırılması ve TL mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmalarının önceliklendirilmesi kapsamında yeni bir adım daha atmış oldu.