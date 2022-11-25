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15 milyar lira hazır! Ticaret Bakanı Mehmet Muş can suyu olacak kredi paketi için tarihi verdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.11.2022 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022
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15 milyar lira hazır! Ticaret Bakanı Mehmet Muş can suyu olacak kredi paketi için tarihi verdi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaf ve sanatkarlar için hazırlanan 100 milyar liralık kredi paketinden 15 milyar liralık tutarın pazartesi, geri kalanının ise 4 ay içinde kooperatiflere gönderileceğini söyledi.

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