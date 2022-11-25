Efsane Cuma indirimleri bugün son mu? Muhteşem Cuma devam edecek mi? Bir sonraki Efsane Cuma ne zaman?
Efsane Cuma indirimleri bugün son mu sorusunun cevabı merak konusu oldu. Bugün itibarıyla resmi olarak başlayan Muhteşem Cuma indirimlerinin ne zamana kadar devam edeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hem ihtiyaclarını hem de denemek istedikleri ürünleri almak isteyenlar alışveriş merkezlerine koştu. Peki Muhteşem Cuma devam edecek mi? Bir sonraki Efsane Cuma ne zaman?
Efsane Cuma indirimleri bugün itibarıyla başladı. Yılın en büyük indirimlerinin yapıldığı iddia edilen bu günde vatandaşlar alışveriş merkezlerine koştu. İstedikleri ürünleri bulamayan ya da alışveriş için vakitleri olmayanlar arama motorlarında "Muhteşem Cuma devam edecek mi?", "Bir sonraki Efsane Cuma ne zaman?" sorularının cevaplarını araştırmaya başladılar. İşte Efsane Cuma ile ilgili merak edilenler...
MUHTEŞEM CUMA NE ZAMANA KADAR?
25 Kasım Cuma günü başlayan Efsane Cuma indirimleri sadece 24 saat sürecek.
2023 EFSANE CUMA NE ZAMAN?
Dünya genelinde uygulanan Efsane Cuma indirimleri her yıl Kasım ayının son cuma gününde yapılıyor.
EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ NEDİR?
Dünya genelinde Black Friday olarak adlandırılan indirim günleri, Türkiye'de "Muhteşem ya da Efsane Cuma" olarak biliniyor. Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden bir sonraki günü tanımlamak için kullanılan gündür. Türkçesi Kara Cuma olan bugün, her yıl, her kasım ayının dördüncü perşembe gecesi başlar ve 1952 yılından beri Amerika'da Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir. Mağazalar yıl boyunca yapmadıkları kadar indirim yapar. Erkenden açılır ve geç kapanır. İnsanlar Şükran Günü ile hafta sonu tatilini birleştirerek daha fazla alışveriş yapar.
Çoğu insanın çılgınca alışveriş yaptığı bugüne neden Black Friday deniliyor? Bu sorunun tek bir cevabı yok aslında. Ortaya atılmış birkaç iddia mevcut. İlk olarak; 24 Eylül 1869 tarihinde Wallstreet'te çalışan iki iş insanı Jay Gould ve Jim Fisk'in neden olduğu borsa krizine dayanıyor. İki arkadaş, borsadaki değerini arttırmak için ABD'den alabilecekleri kadar altını alarak borsada bir panik dalgası yarattılar. Bu değişim bir anda, birçok ABD vatandaşını mahvetti. Gazetelerde ülkenin içinde bulunduğu durumu özetlemek adına "Black Friday" adını kullandı.
Bir sonraki iddia ise;
1800'lerin sonuna doğru, mağazalar şükran gününden sonraki gün indirim yapmasıyla başlar. Daha sonra bu indirimler her sene sistematik bir şekilde yapılmaya devam eder.
1920'lerde gelenekselleşmeye başlar. 1961'de ise çokta hoş olmayan görüntülere sahne olan Şükran Günü sonrası indirimi, Black Friday olarak anılması polisler tarafından kullanılmasıyla başlar.
Black Friday olarak anılmasının sebebi, o gün oluşan alışveriş hacmi, trafik kazaları ve hatta insanlar arasındaki şiddet gibi birçok durum bu ismin kullanılması neden oldu. Polisler, şehir merkezindeki ve alışveriş alanlarındaki, yaya ve otomobil trafiğini tanımlamak için bu ismi kullandı.
1950'lerde insanlar şükran gününden bir gün sonra hafta sonu tatilini uzatmak için hasta olduklarını söyleyerek izinler almaya başladılar. Mağazalarında açık olduğunu bilen insanlar çılgınca alışveriş yapmaya çoktan başlamışlardı. Şirketler, kimlerin yasal olarak hasta olduğunu tespit etmek yerine o günü ücretli tatil olarak eklediler. Yani Black Friday, tarihi adını almadan çok önce yoğun bir alışveriş günüydü.
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- Efsane Cuma indirimleri bugün son mu? Muhteşem Cuma devam edecek mi? Bir sonraki Efsane Cuma ne zaman?
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