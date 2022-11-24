Borsa kapanış rekorunu tazeledi: İşte kazandıran sektörler

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,06 puan artarken, toplam işlem hacmi 133,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,79 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı.

EN ÇOK KAZANDIRAN VE GERİLEYENLER

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,10 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,3 ile kimya, petrol, plastik oldu.