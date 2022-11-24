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SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları! Düştü mü, yükseldi mi? İşte 24 Kasım gram, çeyrek, tam altında son durum

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.11.2022
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SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları! Düştü mü, yükseldi mi? İşte 24 Kasım gram, çeyrek, tam altında son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Hem altın yatırımcısı hem de vatandaş altın fiyatlarının nasıl etkilendiğini öğrenemye çalışıyor. Merkez Bankası faiz kararı altını nasıl etkiler? 20 Ekim 2022 TCMB faiz kararı sonrası altın düşer mi yükselir mi? İşte 24 Kasım güncel gram, çeyrek, yarım, ONS, tam altın fiyatları...

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