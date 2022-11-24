2023 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? Yurt dışından telefon getirme ücreti ne kadar, kaç TL? IMEI KAYIT HARCI...

IMEI kayıt ücreti 2023 ne kadar olacak? Yurt dışından telefon getirmek isteyenleri üzecek haber geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 2023 yılından itibaren bazı vergi, harç ve cezalarda uygulanacak olan oranlar belli oldu. Yurtdışından 2023 yılında telefon getirecek olan vatandaşların yakında takip ettiği IMEI harcı ne kadar olacak? sorusu vatandaşlar tarafından gündeme getirildi. İşte 2023 yurt dışı telefon kayıt ücreti...

Türkiye'ye yurtdışından getirilen telefonların kayıt altına alınması için belirlenen miktarda harç ücreti ödemesi gerekiyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yeniden değerleme oranına ilişkin bilgi verildi.