25 Kasım 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri 2023 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? Yurt dışından telefon getirme ücreti ne kadar, kaç TL? IMEI KAYIT HARCI...

2023 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? Yurt dışından telefon getirme ücreti ne kadar, kaç TL? IMEI KAYIT HARCI...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.11.2022
ABONE OL
2023 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? Yurt dışından telefon getirme ücreti ne kadar, kaç TL? IMEI KAYIT HARCI...

Yurt dışı telefon kayıt ücreti harcı son zamanlarda merak konusu olmuştu. 2023 yılında geçerli olan yurt dışı telefon kayıt ücreti harcı belli oldu. IMEI kayıt ücreti adı verilen harçlar her yıl yeniden değerleme oranına göre değişiyor. 2023 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? Yurt dışından telefon getirme ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, ayrıntılar...

IMEI kayıt ücreti 2023 ne kadar olacak? Yurt dışından telefon getirmek isteyenleri üzecek haber geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 2023 yılından itibaren bazı vergi, harç ve cezalarda uygulanacak olan oranlar belli oldu. Yurtdışından 2023 yılında telefon getirecek olan vatandaşların yakında takip ettiği IMEI harcı ne kadar olacak? sorusu vatandaşlar tarafından gündeme getirildi. İşte 2023 yurt dışı telefon kayıt ücreti...

Türkiye'ye yurtdışından getirilen telefonların kayıt altına alınması için belirlenen miktarda harç ücreti ödemesi gerekiyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yeniden değerleme oranına ilişkin bilgi verildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yeniden değerleme oranına ilişkin bilgi verildi.

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

2023 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre 2023 IMEI Kayıt Ücreti vergi, harç ve bazı cezalarda uygulanacak olan artış oranı % 122,39 olarak hesaplandı. Herhangi bir indirim uygulanmazsa 2023 IMEI kayıt ücreti 2 bin 732 TL'den 6 bin 91 TL'ye yükselecek.

IMEI KAYDI NASIL YAPILIR?

Cihazı kayıt etmek için ihtiyaç duyabileceğiniz IMEI numarasına #06# tuşlarına basarak ulaşabilirsiniz.T.C. Kimlik numarası ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra e-Devlet kapısına giriş yapabilirsiniz.

E-İşlemler sayfasından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu başlığı altında yer alan hizmetler bölümünden cihazınızın kayıt hakkını sorgulamanız gerekiyor. Eğer kayıt hakkı mevcutsa IMEI kaydet alanındaki bilgileri doldurduktan sonra IMEI kaydı yapabilirsiniz.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2022 yılı için yüzde 122,93 olarak belirlendiği kaydedildi.Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi.Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA