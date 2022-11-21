Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Ankara-Sivas hızlı tren hattı için tarih verdi! 12 saatten 2 saate düşecek

Karaismailoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, Türkiye'nin altyapı sistemlerini büyük ölçüde tamamladıklarını belirterek, artık yeni bir ulaşım çağına girildiğini ifade etti.

Bakanlığın faaliyet alanlarının tümünün, Türkiye'nin bütünsel kalkınması için gereken altyapının temel ayaklarını oluşturduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, 2003 yılından bu yana, ulaşım ve iletişim alanında çok büyük ve önemli projeleri 1 trilyon 653 milyar 451 milyon lira yatırım yaparak hayata geçirdiklerini söyledi.

Yatırımların daha hızlı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulabilmesi için alternatif finansman kaynaklarını da değerlendirdiklerinin altını çizen Karaismailoğlu, toplam 374,7 milyar liralık Kamu-Özel İş Birliği projesini başlattıklarını, söz konusu yatırımların yüzde 83'ünün tamamlandığını belirtti.