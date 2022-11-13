Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu duyurdu: Avrasya Tüneli'nden yeni rekor
Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 9 Kasım Çarşamba günü Avrasya Tüneli'nden 71 bin 110 araç geçişiyle yeni bir rekor kırıldığını bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, bakanlığın mega projeleri arasındaki Avrasya Tüneli'nin İstanbul trafiğini rahatlattığını, Asya ve Avrupa kıtalarını deniz altından birleştiren çift katlı ilk ve tek kara yolu tüneli olan Avrasya Tüneli'nin, Boğaz geçişinde, kullanıcılarına hızlı, güvenli ve konforlu bir alternatif olarak hizmet vermeye devam ettiğini kaydetti.
En son 27 Ekim'de 70 bin 121 araçla bu yılın en yüksek geçiş rakamına ulaşılan Avrasya Tüneli'nde rekorun tazelendiğini aktaran Karaismailoğlu, "Avrasya Tüneli'nde 9 Kasım Çarşamba günü 71 bin 110 araç geçişiyle yeni bir geçiş rekoru kırıldı. 2022 yılı için hesaplanan 70 bin 223 birim araçlık günlük trafik garanti rakamı aşıldı." ifadelerini kullandı.
22 Aralık 2016'da hizmete açılan tünelden bugüne kadar toplam 94,5 milyon aracın geçtiğini belirten Karaismailoğlu, 1 Mayıs itibarıyla Avrasya Tüneli'nin motosiklet kullanıcılarına da açıldığını, bu tarihten itibaren toplam 266 bin motosikletin geçiş yaptığı bilgisini verdi.
ZAMANDAN TASARRUF
İşletme döneminde 200 kişiye istihdam sağlayan Avrasya Tüneli'nin zamandan ve yakıttan tasarruf sağladığına işaret eden Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:
"5 kilometre uzunluğundaki Avrasya Tüneli, İstanbul'un güney aksındaki ulaşım mesafelerini yaklaşık 10 kilometre kısaltarak Asya ve Avrupa yakaları arasındaki yolculuğu 5 dakikaya indiriyor. Avrasya Tüneli ve diğer Boğaz geçiş alternatiflerinin seyahat sürelerini dikkate aldığımızda, Kozyatağı-Bakırköy yönünde akşam trafiğinde kullanıcılarına 86 dakikayı aşan zaman kazancı sağladı. Zaman kazancı, Kozyatağı-Bakırköy yönünde akşam saatlerinde aylık ortalama 54 dakika olurken, Bakırköy-Kozyatağı yönünde ise sabah saatlerinde ortalama 32 dakika olarak gerçekleşti."
KAZALARA MÜDAHALE SÜRESİ KISALDI
Karaismailoğlu, 1 Ocak 2022 itibarıyla 00.00-05.00 saatlerinde yüzde 50 indirim uygulaması başladığını anımsatarak, indirimli saatlerdeki ortalama trafikte yüzde 111'lik artış gerçekleştiğini vurguladı.
Akıllı Ulaşım Sistemleri'nin kullanıldığı Avrasya Tüneli'nde trafik güvenliğinin maksimum seviyede sağlandığının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"Avrasya Tüneli'nde değişen trafik koşullarına göre yapılan anlık trafik yönetimiyle tünel kapasitesinin en verimli şekilde kullanılması sağlanıyor. Trafik yönetimi kapsamında güzergah boyunca her iki yönde 17 noktada araçların hızları ve trafik yoğunluğu ölçülerek, bu ortalamalara göre tünelin her iki yöndeki girişlerinde bulunan açık gişelerin sayısı düzenleniyor. Böylece tünel içinde trafik güvenliğinin de maksimum düzeyde sağlanabildiği kontrollü ve akıcı bir trafik uygulaması yapılıyor. Bu uygulamayla tünel optimum kapasitesinde kullanılırken, yaklaşım yollarındaki trafik yoğunluğunun azaltılması ve tüneldeki sürüş güvenliğinin de artırılması hedefleniyor. Avrasya Tüneli 400'den fazla kamera ve otomatik olay algılama sistemiyle 7/24 kesintisiz izleniyor ve arıza, kaza gibi olağandışı durumlara uzman ekipler tarafından anında müdahale ediliyor. Müdahale süresi, işletme ilk açıldığında ortalama 3 dakikayken, ilk müdahale süresi daha da kısaltılarak ortalama 1 dakika 41 saniyeye kadar düşürüldü."
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