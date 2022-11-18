Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan Narince-Gerger Yolu açıklaması! Akıl terini alın teri ile birleştiriyoruz

Son 20 yılda karayollarımızdaki; Bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin 816 kilometrenin üzerine çıkardık diyen Bakan Karaismailoğlu, "2023 yılında bu rakamı toplamda 30 bin kilometreye ulaştıracağız. Yani karayollarında da 'DURMAK YOK, YOLA DEVAM!' Bölünmüş yol hedefimiz 38 bin kilometre. Toplam yol ağımızın yarısını bölünmüş yol standardına kavuşturacağız. Aynı zamanda, karayollarımızdaki yol kalitesini de hızla artırıyoruz.

Karayollarında yalçın dağları tünellerle, derin vadileri de viyadüklerle geçiyoruz. Hükûmetlerimiz döneminde tünel uzunluğunu; 50 kilometreden alıp, 663 kilometreye çıkardık. Cumhuriyet'imizin 100. yılında tünel uzunluğumuzu 720 kilometreye ulaştırıyoruz. Köprü ve viyadük toplam uzunluğunu da 735 kilometreye yükselttik. 2023 yılı için hedefimiz; bu alanda toplam uzunluğu 770 kilometrenin üzerine taşımaktır. Narince-Gerger yol projemizin yer teslimini, bu yılın Haziran ayında gerçekleştirdik.Narince Gerger projemizle, proje kapsamında; 33,1 kilometrelik tek yol ile birlikte, 3,5 kilometre uzunluğundaki Gerger Çevre Yolu yer alıyor." şeklinde konuştu.