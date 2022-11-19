CHP yandaşı Yılmaz Özdil altılı masayı alaya aldı

Özdil'in muhalefet partileri ile alay ettiği yazısından ilgili kısım şöyle:

"Şubat…

Altılı masa, Chp genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde bir araya geldi, beş lider Kemal Kılıçdaroğlu tarafından tek tek kapıda karşılandı, tek tek kapıdan uğurlandı, beş saat süren toplantının sonunda yapılan ortak yazılı açıklamada "tam bir mutabakata" varıldığı açıklandı, çoğulculuk temelinde yol haritasının ele alındığı, adaylık konusuna girilmediği belirtildi.

Mart…

Altılı masa, Deva Partisi genel başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde ikinci kez bir araya geldi, beş lider Ali Babacan tarafından tek tek kapıda karşılandı, tek tek kapıdan uğurlandı, beş saat süren toplantının sonunda yapılan ortak yazılı açıklamada "tam bir mutabakata varıldığı" açıklandı, çoğulculuk temelinde yol haritasının ele alındığı, adaylık konusuna girilmediği belirtildi.

Nisan…

Mayıs…

Haziran 2023 seçim yapıldı...

Temmuz 2023:

Altılı masa, Demokrat Parti genel başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde 15'inci kez bir araya geldi, beş lider Gültekin Uysal tarafından tek tek kapıda karşılandı, tek tek kapıdan uğurlandı, beş saat süren toplantının sonunda yapılan ortak yazılı açıklamada "tam bir mutabakata varıldığı" açıklandı, çoğulculuk temelinde yol haritasının ele alındığı, aday göstermeyi unuttukları için ve seçim zaten geçmiş olduğu için adaylık konusuna girilmediği belirtildi."