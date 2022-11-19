CHP yandaşı Yılmaz Özdil altılı masayı alaya aldı
CHP yandaşı Yılmaz Özdil, sekizinci toplantısında da aday belirleyemeyen altılı masa ile dalga geçti. Altılı masanın görüşmeleri sonrası yaptığı yazılı açıklamalara gönderme yapan Özdil, Temmuz 2023'te yaşanacaklara ilişkin, "Beş saat süren toplantının sonunda yapılan açıklamada; 'tam bir mutabakata varıldığı' açıklandı, aday göstermeyi unuttukları için ve seçim zaten geçmiş olduğu için adaylık konusuna girilmediği belirtildi." öngörüsünde bulundu.
Geçtiğimiz günlerde sekizinci kez toplanan liderler, yayınladıkları açıklamada yine aday ismi vermedi. Kamuoyunun tepkilerine sebep olan gelişme Sözcü yazarı Yılmaz Özdil tarafından alay konusu yapıldı.
YILMAZ ÖZDİL ALTILI MASAYI ALAYA ALDI
Şubat ayında başlayan toplantıların sonunda hep aynı açıklamanın yapıldığını hatırlatan CHP yandaşı Özdil, ay ay açıklamalardan örnekler verdi.
Özdil, seçimlerden bir ay sonrasına atıf yaptığı yazısında, "Temmuz 2023: Beş saat süren toplantının sonunda yapılan açıklamada; 'tam bir mutabakata varıldığı' açıklandı, aday göstermeyi unuttukları için ve seçim zaten geçmiş olduğu için adaylık konusuna girilmediği belirtildi." ifadelerine yer verdi.
Özdil, haziran 2023 seçimlerinin ardından toplanacak ilk altılı masa toplantısından çıkacak ortak açıklama için ise şöyle yazdı:
"Beş saat süren toplantının sonunda yapılan ortak yazılı açıklamada "tam bir mutabakata varıldığı" açıklandı, çoğulculuk temelinde yol haritasının ele alındığı, aday göstermeyi unuttukları için ve seçim zaten geçmiş olduğu için adaylık konusuna girilmediği belirtildi."
Özdil'in muhalefet partileri ile alay ettiği yazısından ilgili kısım şöyle:
"Şubat…
Altılı masa, Chp genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde bir araya geldi, beş lider Kemal Kılıçdaroğlu tarafından tek tek kapıda karşılandı, tek tek kapıdan uğurlandı, beş saat süren toplantının sonunda yapılan ortak yazılı açıklamada "tam bir mutabakata" varıldığı açıklandı, çoğulculuk temelinde yol haritasının ele alındığı, adaylık konusuna girilmediği belirtildi.
Mart…
Altılı masa, Deva Partisi genel başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde ikinci kez bir araya geldi, beş lider Ali Babacan tarafından tek tek kapıda karşılandı, tek tek kapıdan uğurlandı, beş saat süren toplantının sonunda yapılan ortak yazılı açıklamada "tam bir mutabakata varıldığı" açıklandı, çoğulculuk temelinde yol haritasının ele alındığı, adaylık konusuna girilmediği belirtildi.
Nisan…
Haziran 2023 seçim yapıldı...
Temmuz 2023:
Altılı masa, Demokrat Parti genel başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde 15'inci kez bir araya geldi, beş lider Gültekin Uysal tarafından tek tek kapıda karşılandı, tek tek kapıdan uğurlandı, beş saat süren toplantının sonunda yapılan ortak yazılı açıklamada "tam bir mutabakata varıldığı" açıklandı, çoğulculuk temelinde yol haritasının ele alındığı, aday göstermeyi unuttukları için ve seçim zaten geçmiş olduğu için adaylık konusuna girilmediği belirtildi."
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