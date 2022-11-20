2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette konuşulan rakamlar neler? Taraflar ne diyor? Patronlar yüzde 100 zamma onay verdi









ERDEMOĞLU: 10 BİN TL OLMALI

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, asgari ücretten tasarrufu doğru bulmadıklarını belirterek, "Bu dönemde özellikle ücretli çalışanlar enflasyon nedeniyle ciddi bir baskı altında. Ben haklıyım sen haklısını bir kenara bırakıp aynı gemide olduğumuzu düşünmek zorundayız" dedi. Asgari ücretin hiçbir dönemde 500 doların altına düşmemesi gerektiğini anlatan Erdemoğlu, "500 doları baz aldığımızda şu anki dolar kuruna göre asgari ücretin minimum 9 bin TL olması gerekiyor. Ancak yılbaşından sonra dolar da artar. O nedenle asgari ücretin 10 bin TL olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu rakamı destekliyoruz" diye konuştu. Kendi grup şirketlerinden asgari ücretle çalışanın olmadığını anlatan Erdemoğlu, "Bizde bu oran zaten hep daha yukarıda oldu. Yeni zam sonrasında da üstünde veririz" ifadelerini kullandı.