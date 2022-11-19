Fiyatlar artık aylık olarak güncellenecek! Mevzuat değişikliği yolda! Bakan Kirişci duyurdu

Buna ilişkin çalışmalara büyük bir hız verdiklerini aktaran Kirişci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnşallah bunları da kısa zamanda sizlerle paylaşmış olacağız. Çatak projesinde içme suyu, tarımsal sulama ve HES de var. Dolayısıyla bir taraftan elektrik üretilecek, tarlalar sulanacak, diğer taraftan da içme suyu ihtiyacı karşılanacak. Bütün bunların hayata geçirilmesi gayreti içerisinde olacağız. Öncelikle buna bir model arıyoruz ama kalıcı, esas olan bu projenin yapılmasına bir şekilde başlanmasıdır. Kolay, ucuz değil maliyetli ve kapsamlı bir proje. Bunu da size açık yüreklikle, dürüstçe söylememiz lazım."

Osmaniye'ye Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumunu ve orman kadastrosu kazandıracaklarını kaydeden Kirişci, kentin orman yangınlarıyla başarılı şekilde mücadele ettiğini anlattı.