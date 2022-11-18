Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sağlık personeli alımı açıklaması! Kaç sağlık personeli alınacak?
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli alımı hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca personel alımı için, "31.183’ü sözleşmeli personel, 11.317’si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500’ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR’A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM’YE GÖNDERİLDİ. Hepimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli alımı hakkında açıklama yaptı.
Bakan Koca personel alımı için, "31.183'ü sözleşmeli personel, 11.317'si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500'ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR'A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'YE GÖNDERİLDİ. Hepimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.
Detaylar gelecek...
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