Fahiş fiyat argümanı çöktü! Sıra zam üstüne zam yapan fırsatçılarda

EMTİA BAHANE, ZAM ŞAHANE

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, asgari ücrete gelecek zamla ilgili dikkat çeken bir tespit yaparken düşen fiyatların piyasa yansıması gerektiğini belirtti. Güngör, "Merak ediyorum, şimdi, inşaatçılarımız evleri ucuzlatacak mı, çikolatacımız fiyatını indirecek mi, fırıncımız ekmeği kaç TL'ye çekecek? Yoksa, 'emtia bahane, zam şahane' durumu devam mı edecek!" ifadelerini kullandı.

İşte Güngör'ün bugünkü yazısı;

FAHİŞ FİYAT ARGÜMANI ÇÖKTÜ!

Milyonlarca çalışan dört gözle asgari ücreti bekliyor. Biliyorsunuz, normalde yılda bir kez belirlenen asgari ücrette bu yıl yüksek enflasyon nedeniyle teamül dışına çıkıldı. Yılbaşında yüzde 50 oranında artışla 4.253 TL'ye yükseltilen asgari ücret enflasyonla birlikte eriyip gidince yeniden işçiişveren masası toplandı.

Ücret 'o mu olur, bu mu olur' diye toto oynamayacağım.

Birkaç hususa dikkat çekeceğim.

Dün çevremde asgari ücretle geçinmeye çalışanlara sordum, "Ücret ne kadar olursa ekonomik darboğazdan kurtulursunuz" diye... Herkesin söylediği tek bir şey var;

"Asgari ücret artmazsa artmasın, yeter ki fiyatlar daha fazla yükselmesin."