Eyyübiye TOKİ kura sonuçları TAM LİSTE! TOKİ Şanlıurfa Eyyübiye kura sonuçları yayımlandı! 2+1, 3+1 konut hak sahipleri sorgulama ekranı

Eyyübiye TOKİ kura sonuçları yayımlandı mı sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında inşaa edilecek olan 2+1, 3+1 dairelerin kura çekimi 15-16 Kasım tarihlerinde gerçekleşti. Eyyübiye ilçesinin hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından TOKİ Şanlıurfa Eyyübiye kura sonuçları yayımlandı. İşte TOKİ Eyyübiye kura sonuç tam liste...