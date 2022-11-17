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Haberler Ekonomi Haberleri Eyyübiye TOKİ kura sonuçları TAM LİSTE! TOKİ Şanlıurfa Eyyübiye kura sonuçları yayımlandı! 2+1, 3+1 konut hak sahipleri sorgulama ekranı

Eyyübiye TOKİ kura sonuçları TAM LİSTE! TOKİ Şanlıurfa Eyyübiye kura sonuçları yayımlandı! 2+1, 3+1 konut hak sahipleri sorgulama ekranı

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.11.2022
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Eyyübiye TOKİ kura sonuçları TAM LİSTE! TOKİ Şanlıurfa Eyyübiye kura sonuçları yayımlandı! 2+1, 3+1 konut hak sahipleri sorgulama ekranı

TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinin 15-16 Kasım tarihlerinde gerçekleşen kura sonuçları yayımlandı. Şanlıurfa konutlarında toplamda 7 bin 500 ev inşaa edilecek. Peki Eyyübiye TOKİ konut kura sonuçları belli oldu mu? Şanlıurfa TOKİ sonuçları nasıl öğrenilir? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

Eyyübiye TOKİ kura sonuçları yayımlandı mı sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında inşaa edilecek olan 2+1, 3+1 dairelerin kura çekimi 15-16 Kasım tarihlerinde gerçekleşti. Eyyübiye ilçesinin hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından TOKİ Şanlıurfa Eyyübiye kura sonuçları yayımlandı. İşte TOKİ Eyyübiye kura sonuç tam liste...

EYYÜBİYE TOKİ KURA SONUÇLARI

15-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen Şanlıurfa Eyyübiye ilçesinin TOKİ kura sonuçları yayımlandı. 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yer alan Şanlıurfa Eyyübiye 4.250 Adet Konut Projesinde noter huzurunda çekilen kura sonuçları internet sitesinde yayımlandı.

TOKİ EYYÜBİYE KURA SONUÇLARI TAM LİSTE İÇİN TIKLAYIN!

TOKİ ŞANLIURFA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

Şanlıurfa Eyyübiye ilçesi 4.250 adet konut (15-16 Kasım 2022 saat 10:00) 11 Nisan Kapalı Spor Salonu.

Şanlıurfa HARRAN 250 adet konut (16 Kasım 2022 16:30) 11 Nisan Kapalı Spor Salonu

TOKİ ŞANLIURFA KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

TOKİ ŞANLIURFA KONUTLARI NEREDE?

2022 TOKİ Şanlıurfa kura çekimi başladı. Kura çekimi, Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek. İşte TOKİ Şanlıurfa evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:

ŞANLIURFA CEYLANPINAR: 130 KONUT

ŞANLIURFA BOZOVA: 500

ŞANLIURFA SURUÇ: 250

ŞANLIURFA VİRANŞEHİR: 750

ŞANLIURFA BİRECİK: 500

ŞANLIURFA EYYÜBİYE: 4250

ŞANLIURFA HARRAN: 250

ŞANLIURFA HİLVAN: 100

ŞANLIURFA HALFETİ: 120

ŞANLIURFA SİVEREK: 500

TOKİ KURA TAKVİMİ

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde;

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut için kura çekimi yapılacak.

14 Kasım: Ağrı

15 Kasım: Hakkari

16 Kasım: Bitlis

17 Kasım: Muş, Kilis

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