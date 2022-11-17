TOKİ MUŞ KURA SONUÇLARI | TOKİ Muş NİHAİ İSİM listesi.. MERKEZ, KORKUT ilçesi hak kazananları belli oldu mu? TOKİ Muş kura sonuçları sorgulama

TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında inşaa edilecek olan 2+1, 3+1 evlerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişleri tüm hızıyla devam ederken bugün isim listeleri belli olacak olan Kilis ve Muş illerinin sonuçları da merak konusu oldu. Saat 10:00'da başlayacak olan TOKİ Muş kura çekimi ile birlikte Merkez ve Korkut ilçelerinde ev sahibi olmaya hak kazanan adaylar ve yedek listesi belli olacak. Peki TOKİ Muş kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ Muş kura sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?