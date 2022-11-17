17 Kasım 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TOKİ MUŞ KURA SONUÇLARI | TOKİ Muş NİHAİ İSİM listesi.. MERKEZ, KORKUT ilçesi hak kazananları belli oldu mu? TOKİ Muş kura sonuçları sorgulama

TOKİ MUŞ KURA SONUÇLARI | TOKİ Muş NİHAİ İSİM listesi.. MERKEZ, KORKUT ilçesi hak kazananları belli oldu mu? TOKİ Muş kura sonuçları sorgulama

TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında inşaa edilecek olan 2+1, 3+1 evlerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişleri tüm hızıyla devam ederken bugün isim listeleri belli olacak olan Kilis ve Muş illerinin sonuçları da merak konusu oldu. Saat 10:00'da başlayacak olan TOKİ Muş kura çekimi ile birlikte Merkez ve Korkut ilçelerinde ev sahibi olmaya hak kazanan adaylar ve yedek listesi belli olacak. Peki TOKİ Muş kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ Muş kura sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.11.2022 11:08 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 11:13
  • 1
  • 16
TOKİ MUŞ KURA SONUÇLARI | TOKİ Muş NİHAİ İSİM listesi.. MERKEZ, KORKUT ilçesi hak kazananları belli oldu mu? TOKİ Muş kura sonuçları sorgulama

"TOKİ Muş kura sonuçları öğrenme" şeklinde aratılmalar hız kazanırken ev sahibi olmak isteyen binlerce aday detayları öğrenmeye çalışıyor. Cumhuriyet tarihin en büyük spsyal konut projesinde kura heyecanı devam ediyor. Muş ilinin bugün nihai isim listesi belli olacak. Peki Muş Merkez TOKİ kazananları kimler? Muş Korkut isim listesi belli oldu mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
TOKİ MUŞ KURA SONUÇLARI | TOKİ Muş NİHAİ İSİM listesi.. MERKEZ, KORKUT ilçesi hak kazananları belli oldu mu? TOKİ Muş kura sonuçları sorgulama

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

Bugün saat 10:00'da başlayacak olan Muş TOKİ kura çekimini canlı olarak aşağıdaki linlere tıklayarak izleyebilirsiniz.

TOKİ YOUTUBE CANLI YAYIN İZLE

  • 3
  • 16
TOKİ MUŞ KURA SONUÇLARI | TOKİ Muş NİHAİ İSİM listesi.. MERKEZ, KORKUT ilçesi hak kazananları belli oldu mu? TOKİ Muş kura sonuçları sorgulama

MUŞ TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Muş'un Merkez ve Korkut ilçelerinde gerçekleşecek olan TOKİ kura çekilişi 17 Kasım Perşembe günü saat 10:00'da yapılacak.

  • 4
  • 16
TOKİ MUŞ KURA SONUÇLARI | TOKİ Muş NİHAİ İSİM listesi.. MERKEZ, KORKUT ilçesi hak kazananları belli oldu mu? TOKİ Muş kura sonuçları sorgulama

TOKİ KURALARI HANGİ İLDE NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

17 Kasım: Muş, Kilis

18 Kasım: Bingöl, Gaziantep

19-20 Kasım: Erzurum

19-20-21-22-23 Kasım: Gaziantep

  • 5
  • 16
TOKİ MUŞ KURA SONUÇLARI | TOKİ Muş NİHAİ İSİM listesi.. MERKEZ, KORKUT ilçesi hak kazananları belli oldu mu? TOKİ Muş kura sonuçları sorgulama

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SONLANACAK!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak. Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.