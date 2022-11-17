TOKİ 2022 İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri BELLİ OLDU mı? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kuraları hangi tarihte çekilecek?
17-23 Kasım TOKİ kura takvimi belli olurken vatandaşlar gelen haberin ardından arama motorlarında "TOKİ 2022 İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri açıklandı mı?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Sosyal Konut Projesi kapsamında inşaa edilecek olan 2+1, 3+1 evlerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Peki İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kuraları hangi tarihte çekilecek?
TOKİ 2022 İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri açıklandı mı sorusu tüm hızıyla araştırılıyor. Bu zamana kadar Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan illerin kura çekimi gerçekleşmişti. Peki 17-23 Kasım arası hangi illerin kura çekimi var? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kuraları hangi tarihte çekilecek? TOKİ 2022 İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri açıklandı mı? İşte merak edilenler...
TOKİ İSTANBUL, İZMİR, ANKARA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Henüz TOKİ İstanbul, İzmir ve Ankara illerinin kura çekimi için netleşmiş bir tarih bulunmamakta. Konuya ilişkin son dakika gelişmelerini ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!
TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.
Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
MUŞ VE KİLİS KURALARI YAPILACAK
17 Kasım 2022 tarihinde Kilis Merkez, Muş Merkez ve Muş Korkut ilçeleri için kuralar çekilecek. 1.699 konut, hak sahiplerini bulacak.
17-23 KASIM KURA TAKVİMİ
17 Kasım: Muş, Kilis
18 Kasım: Bingöl, Gaziantep
19-20 Kasım: Erzurum
19-20-21-22-23 Kasım: Gaziantep
NOT: Erzurum Tekman ve Şenkaya Avşar'da başvuru sayısı az olduğu için 110 konutta kura çekimi yapılmayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2022 KPSS DHBT GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav yerleri açıklandı! KPSS DHBT sınavı ne zaman?
- Kadıköy'de ne oldu? Kadıköy metrobüs kazası nasıl oldu, duvara mı çarptı? Söğütlüçeşme durağı metrobüs kazası son durum
- ADALET BAKANLIĞI SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman? (Adli yargı, İdari yargı, Avukat), sınav giriş belgesi nasıl alınır?
- ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? 2022-2023 ATA AÖF SINAV TAKVİMİ
- 180 Milyon TL ile neler alınır? Sayısal Loto'da 180 MİLYON LİRA kime, hangi ile çıktı?
- KYK faiz silinmesi ne zaman yansır? KYK borçları ne oldu? Kimlerin KYK faizleri silinecek? KYK KREDİ BORCU SORGULAMA EKRANI 2022
- TOKİ 500 TL başvuru ücreti ne zaman geri alınacak? 2022 TOKİ başvuru ücreti iadeleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
- İstanbul için sarı alarm verildi! METEOROLOJİ'den 39 kent için uyarı! Yağmur ve fırtına geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
- BAŞVURULAR BUGÜN SONA ERİYOR! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
- Merve Boluğur neden ayrıldı? Merve Boluğur ve Mert Aydın boşandı mı? Kaç gün evli kaldılar? Merve Boluğur kimdir, kaç kez evlendi?
- Eyyübiye TOKİ kura sonuçları TAM LİSTE! TOKİ Şanlıurfa Eyyübiye kura sonuçları yayımlandı! 2+1, 3+1 konut hak sahipleri sorgulama ekranı
- Vakıfbank Polis PROMOSYON 2022 ne zaman verilecek? EGM maaş promosyon neden yatmadı? Kasım polis promosyon ödemesi hangi gün yatacak?