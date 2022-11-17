TOKİ 2022 İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri BELLİ OLDU mı? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kuraları hangi tarihte çekilecek?

TOKİ 2022 İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri açıklandı mı sorusu tüm hızıyla araştırılıyor. Bu zamana kadar Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan illerin kura çekimi gerçekleşmişti. Peki 17-23 Kasım arası hangi illerin kura çekimi var? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kuraları hangi tarihte çekilecek? TOKİ 2022 İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri açıklandı mı? İşte merak edilenler...