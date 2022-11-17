17 Kasım 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri TOKİ 2022 İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri BELLİ OLDU mı? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kuraları hangi tarihte çekilecek?

TOKİ 2022 İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri BELLİ OLDU mı? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kuraları hangi tarihte çekilecek?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.11.2022
ABONE OL
TOKİ 2022 İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri BELLİ OLDU mı? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kuraları hangi tarihte çekilecek?

17-23 Kasım TOKİ kura takvimi belli olurken vatandaşlar gelen haberin ardından arama motorlarında "TOKİ 2022 İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri açıklandı mı?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Sosyal Konut Projesi kapsamında inşaa edilecek olan 2+1, 3+1 evlerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Peki İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kuraları hangi tarihte çekilecek?

TOKİ 2022 İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri açıklandı mı sorusu tüm hızıyla araştırılıyor. Bu zamana kadar Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan illerin kura çekimi gerçekleşmişti. Peki 17-23 Kasım arası hangi illerin kura çekimi var? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kuraları hangi tarihte çekilecek? TOKİ 2022 İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri açıklandı mı? İşte merak edilenler...

TOKİ İSTANBUL, İZMİR, ANKARA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Henüz TOKİ İstanbul, İzmir ve Ankara illerinin kura çekimi için netleşmiş bir tarih bulunmamakta. Konuya ilişkin son dakika gelişmelerini ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

MUŞ VE KİLİS KURALARI YAPILACAK

17 Kasım 2022 tarihinde Kilis Merkez, Muş Merkez ve Muş Korkut ilçeleri için kuralar çekilecek. 1.699 konut, hak sahiplerini bulacak.

TOKİ Muş isim listesi sorgulama ekranı TOKİ MUŞ İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI
KİLİS TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA | KİLİS TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA |

17-23 KASIM KURA TAKVİMİ

17 Kasım: Muş, Kilis

18 Kasım: Bingöl, Gaziantep

19-20 Kasım: Erzurum

19-20-21-22-23 Kasım: Gaziantep

NOT: Erzurum Tekman ve Şenkaya Avşar'da başvuru sayısı az olduğu için 110 konutta kura çekimi yapılmayacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA