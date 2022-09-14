Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den gıda ve tarım ürünleri fiyatları hakkında açıklama! Mercek altına aldık

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati yaptığı açıklamada, "Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantımızı, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci, Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş ve komite üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirdik. Toplantı kapsamında, gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde mercek altına aldık." ifadelerine yer verdi.

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplandı. Toplantıda, gereken tüm tedbirlerin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde alınmaya devam edilerek gıdaya erişim güvenliğinin sürdürüleceği vurgulandı.