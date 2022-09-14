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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den gıda ve tarım ürünleri fiyatları hakkında açıklama! Mercek altına aldık

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.09.2022 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den gıda ve tarım ürünleri fiyatları hakkında açıklama! Mercek altına aldık

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, "Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantımızı, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci, Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş ve komite üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirdik. Toplantı kapsamında, gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde mercek altına aldık." ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve komite üyelerinin katılımlarıyla gıda ve tarım ürünlerinin arzı ile fiyatlarının son durumu değerlendirildi.

MERCEK ALTINA ALINDI

Bakan Nebati, "Gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde mercek altına aldık" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati yaptığı açıklamada, "Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantımızı, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci, Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş ve komite üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirdik. Toplantı kapsamında, gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde mercek altına aldık." ifadelerine yer verdi.

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplandı. Toplantıda, gereken tüm tedbirlerin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde alınmaya devam edilerek gıdaya erişim güvenliğinin sürdürüleceği vurgulandı.

İlerleyen dönemde de gereken tüm tedbirlerin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde alınmaya devam edilerek gıdaya erişim güvenliğinin sürdürüleceği vurgulandı.

Tarımsal ürünlerde üretici ve hal fiyatları ile perakende fiyatları arasındaki farkın nedenleri irdelenmiş ve bu konuda ilgili taraflarca daha detaylı çalışılması için alt komite kurulması kararlaştırıldı.

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