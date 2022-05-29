Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplandı! Flaş hububat açıklaması
Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ev sahipliğinde toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Bu yıl ülkemizde olumlu iklim koşullarının da etkisiyle geçtiğimiz yıla oranla bitkisel üretimde artış sağlanacağı, devir stokları da dikkate alındığında önümüzdeki bir yıllık süreçte iç tüketimin üzerinde bir hububat üretiminin beklendiği değerlendirilmiştir." denildi ve bu durumun gıda fiyatlarındaki enflasyonun azalması için olumlu etki yapacağı bildirildi.
Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ev sahipliğinde Tarım ve Orman Bakanı Sayın Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun katılımıyla toplandı.
HUBUBAT AÇIKLMASI
Toplantıya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Merkez Bankası, Erken Uyarı Sistemi ışığında gıda fiyatları gelişmeleri hakkında bilgi vermiştir. Akabinde yurt dışındaki hububat üretimi ve ticareti kapsamındaki gelişmelerle birlikte ülkemizdeki gelişmeler değerlendirilmiştir. Bu yıl ülkemizde olumlu iklim koşullarının da etkisiyle geçtiğimiz yıla oranla bitkisel üretimde artış sağlanacağı, devir stokları da dikkate alındığında önümüzdeki bir yıllık süreçte iç tüketimin üzerinde bir hububat üretiminin beklendiği değerlendirilmiştir.
"GIDA DA ENFLASYONUN AZALMASI İÇİN ETKİ YAPACAK"
Bu durumun gıda fiyatlarındaki enflasyonun azalmasına yönelik olumlu etki göstereceği belirtilmiştir. Arz güvenliğindeki sürdürülebilirliği teminen, ekilmeyen tarım arazilerinin de tarımsal amaçlı kullanımına ilişkin çalışmaların önceliklendirilerek ilerletilmesine karar verilmiştir. Bu çerçevede gıda ve tarımsal ürün piyasalarının yakından takip edilmesine ve kurumlar arası iş birliğinin önemle sürdürülmesine ilişkin kararlılık vurgulanmıştır" denildi.
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