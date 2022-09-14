New York borsası ABD’nin enflasyon verisi sonrası sert çakıldı

Üç ana endeks de Haziran 2020'den bu yana en kötü günlük performansını kaydetti.

ABD'de ağustos ayı enflasyonunun tahminlerin üzerinde gerçekleşerek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik beklentileri artırmasının ardından endeksler, gün boyu negatif bir seyir izledi.