Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? Akbank, TEB, Yapı Kredi, Halkbank...

TEB BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca biri elektrik faturası olmak üzere en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 8.000 TL'ye varan promosyon kazanıyor.

Promosyona ek olarak emekli tanıdıklarını TEB'e davet eden müşteriler, emekli maaşını TEB'e taşıyan her yakını için 250 TL, toplamda 500 TL'ye varan nakit ödül kazanabiliyor. Kampanya 01.09.2022 tarihi itibarıyla yeni edinilen emekli maaş müşterilerini kapsıyor.

Avantajlı sigorta paketleri, özel faiz oranlı kredi, çağrı merkezi, internet ve mobil şubeden ücretsiz havale ve EFT, aidatsız kart, öncelikli çağrı merkezi hattı gibi fırsatlar da bulunuyor.