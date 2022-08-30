Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti! Gıda enflasyonuna karşı yeni adım: Yüzde 75’ini devlet karşılayacak

Gıda enflasyonunu düşürmeyi hedefleyen hükümet, üretimde maliyetleri azaltacak yeni bir adım daha attı. Her şehrin kendi kaynaklarıyla, kendi gıda ihtiyaçlarının üretilmesi, işlenmesi ve dağıtılmasına yönelik olan kent tarımı modelini inceleyen Tarım ve Orman Bakanlığı, bu konuda çalışma başlattı.