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Haberler Galeri Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti! Gıda enflasyonuna karşı yeni adım: Yüzde 75'ini devlet karşılayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti! Gıda enflasyonuna karşı yeni adım: Yüzde 75'ini devlet karşılayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, kent tarımını yaygın hale getirmek için harekete geçti. Lojistik maliyeti ile israfı da azaltacak projede belirlenen sebze türleri için yüzde 75 hibe verilecek. İşte adım adım sebze üretimini artırarak ihtiyacın karşılanması ile fiyatları da düşürecek yeni uygulamanın ayrıntıları.

Giriş Tarihi: 30.08.2022 07:31
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Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti! Gıda enflasyonuna karşı yeni adım: Yüzde 75’ini devlet karşılayacak

Gıda enflasyonunu düşürmeyi hedefleyen hükümet, üretimde maliyetleri azaltacak yeni bir adım daha attı. Her şehrin kendi kaynaklarıyla, kendi gıda ihtiyaçlarının üretilmesi, işlenmesi ve dağıtılmasına yönelik olan kent tarımı modelini inceleyen Tarım ve Orman Bakanlığı, bu konuda çalışma başlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti! Gıda enflasyonuna karşı yeni adım: Yüzde 75’ini devlet karşılayacak

Atılan adım ve desteklerle şehirlerde ihtiyaç karşılanacak, arz talebin üzerine çıkarılarak fiyatların da düşmesi sağlanacak.

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Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti! Gıda enflasyonuna karşı yeni adım: Yüzde 75’ini devlet karşılayacak

KENT TARIMI YAYGINLAŞACAK; PİLOT BÖLGE İSTANBUL, ANKARA, İZMİR

Yapılacak çalışmayla kent tarımının yaygınlaştırılması sağlanacak. İlk etapta Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde "kent tarımı" modelinin yaygınlaştırması için çalışılacak.

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Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti! Gıda enflasyonuna karşı yeni adım: Yüzde 75’ini devlet karşılayacak

Önümüzdeki günlerde diğer kentlerde de üretim özetlerinin oluşturulmasına yönelik özel çalışmalar yürütülecek.

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Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti! Gıda enflasyonuna karşı yeni adım: Yüzde 75’ini devlet karşılayacak

GIDA İSRAFI DA AZALACAK

Kentlerde yapılacak tarımsal üretim ile lojistik maliyetler azalacağı gibi, tüketicilere sunulan tarım ve gıda ürünlerinde karbon ayak izi de düşecek, hasat edilen ürünler kısa sürede tazeliğini koruyacak şekilde halka sunulacak.