İstanbul’un havalimanları metroya kavuşuyor: Tarih verildi

'İBB YAPMASI GEREKEN METROLARDA TASFİYE SÜRECİ BAŞLATTI'

Marmaray-Kadıköy-Kartal hattının 2,5 kilometrelik bağlantıyla Sabiha Gökçen bağlantısının daha önce planlandığını ve ihalelerinin yapıldığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğu olan bu kesim ve Pendik-Tuzla arasındaki kesimde şu an hiçbir çalışma yok. Hatta daha da ileri giderek tasfiye sürecine başlamışlar.

Maalesef 3,5 yıl içerisinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce devralarak ihalesi yapılmış, devam eden metro hatları bugüne kadar bitmesi gerekirken maalesef hiçbir ilerleme olmadığı için bazıları da tasfiye sürecine girmişlerdir. İnşallah bundan sonra hızlanırlar, zaman kayıplarını telafi ederler. Bu ümit içerisindeyiz ama maalesef arazide o hareketliliği göremiyoruz" diye konuştu.