Metrobüs kazasında 99 kişi yaralanmıştı! Hukukçulardan flaş açıklama: Kazazedeler zararın karşılanmasını İBB'den isteyebilir mi?
Hukukçular, Avcılar'da 4 metrobüsün çarpışması sonucu 99 kişinin yaralandığı kazada, yolcuların maddi ve manevi zararlarını nasıl tazmin edeceğini anlattı. İstanbul Barosu Sigorta Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Meral Tombuloğlu Genç, "Yaşanan kazada vatandaşların maddi zararlarından dolayı 'işleten' sıfatıyla İBB'nin sorumluluğu mevcuttur. Buna ek olarak metrobüslerin zorunlu sorumluluk sigortası yaptırma zorunlulukları var." dedi. Avukat Murat Emergen ise, "Zarar, kurumlar tarafından giderilmezse zarara uğrayan tüm yolcular maddi ve manevi zararlarının tazmini için yasal yollara başvurarak davalarını açabilir." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 11.09.2022
12:07
İstanbul Barosu Sigorta Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Meral Tombuloğlu Genç, yaptığı açıklamada, bir trafik kazası meydana geldiğinde, bir sağlık kuruluşuna kaldırılan hastalara sunulan sağlık hizmet bedellerinin kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılandığını söyledi.
Genç, kaza sonrasında hastaneye sevk edilen kişilerin ilk müdahaleleri için hastaneye herhangi bir ödeme yapmalarının söz konusu olmadığını dile getirdi.
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Kaza nedeniyle kişilerde maddi ve manevi pek çok zarar oluşabileceğini vurgulayan Genç, "Bu kaza nedeniyle kişilerde oluşan malvarlığının eksilmesine neden olan her türlü zarar, maddi zarar kaleminin içinde yer alır. Kişilerde, belirli bir süre işe gidememe nedeniyle oluşan geçici bir zarar olabileceği gibi yaralanmaları nedeniyle ömür boyu devam edecek kalıcı bir sakatlık oluşmuş olabilir. Kişiler, tedavi süreleri boyunca bir bakıcıya ihtiyaç duyacak olabilirler veya daha ağır derecede yaralanan bir kazazedenin bir ömür boyu bakıma ihtiyacı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Genç, bunların yanı sıra tedaviye ilişkin belgelenemeyen masrafların da olabileceğini aktararak, "Mesela kendi imkanlarıyla hastaneye gitmişlerdir, taksi parası ödemişlerdir veya tedaviye ilişkin SGK tarafından karşılanamayacak masraflar yapmış olabilirler. Bir yere gidiyorlardır, sınava girecektir. Yani bir imkanı kaçırmasına neden olmuştur bu kaza. Bunların tamamının maddi zarar olarak tazmin edilmesi gerekir." diye konuştu.
'İŞLETEN' SIFATIYLA İBB'NİN SORUMLULUĞU MEVCUT"
"Yaşanan kazada vatandaşların maddi zararlarından dolayı 'işleten' sıfatıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) sorumluluğu mevcuttur. Buna ek olarak metrobüslerin zorunlu sorumluluk sigortası yaptırma zorunlulukları var." diyen Genç, sözlerine şöyle devam etti:
"Bu trafik sigortası olarak bilinen sigorta türü. Bu trafik sigortasının, sürekli ve geçici iş göremezlik zararını, bu dönemde bir bakıcıya ihtiyaç duydularsa bakıcı giderine ilişkin zararlarını, belgelendirilemeyen bazı tedavi giderleri gibi zararlarını poliçe limitleri dahilinde karşılaması gerekiyor.
Kişilerin kazada eşyalarına gelen zararlar nedeniyle de tazminat talebinde bulunma hakları var. Vatandaşların eşyalarına gelen zararlardan da hem sigortacının sorumluluğu var hem İBB'nin sorumluluğu var. Ama tabii bunların ispatlanması gerekir. Belki ifade verebilirler bu konuda. Tutanak altına aldırabilirler. Çok fazla sayıda kişi var. Suistimale de açık bu konu. Biraz net tespitinin yapılması gerekir."
Genç, kazada, metrobüs şoförünün kaza nedeniyle doğan zararından ötürü bir tazminat talebinin olabilmesi için de işverenden kaynaklı bir kusurun bulunması gerektiğinin altını çizdi.