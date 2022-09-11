Metrobüs kazasında 99 kişi yaralanmıştı! Hukukçulardan flaş açıklama: Kazazedeler zararın karşılanmasını İBB’den isteyebilir mi?

'İŞLETEN' SIFATIYLA İBB'NİN SORUMLULUĞU MEVCUT"

"Yaşanan kazada vatandaşların maddi zararlarından dolayı 'işleten' sıfatıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) sorumluluğu mevcuttur. Buna ek olarak metrobüslerin zorunlu sorumluluk sigortası yaptırma zorunlulukları var." diyen Genç, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu trafik sigortası olarak bilinen sigorta türü. Bu trafik sigortasının, sürekli ve geçici iş göremezlik zararını, bu dönemde bir bakıcıya ihtiyaç duydularsa bakıcı giderine ilişkin zararlarını, belgelendirilemeyen bazı tedavi giderleri gibi zararlarını poliçe limitleri dahilinde karşılaması gerekiyor.