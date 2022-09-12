Merkez Bankası’ndan kredilere ve enflasyona yönelik açıklama! Tedbirler alınmaya devam edilecek

"TECRÜBELER ENFLASYONLA MÜCADELEDE KALICI BİR YAPISAL İSTİKRAR PROGRAMINA İHTİYACI ORTAYA KOYDU"

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, yazısında Türkiye ekonomisinin 2001 krizi sonrası kazanımları ve yapısal dönüşümüne de değindi.

Büyüme, istihdam ve ihracatta elde edilen başarılardan bahsedilen yazıda Kavcıoğlu, Türkiye'nin 200'den fazla ülkeye 4 bin 300 civarında farklı ürün satarak benzer ülkelere kıyasla daha yüksek bir pazar ve ürün çeşitliliği kapasitesi oluşturduğunu ifade etti.

Kavcıoğlu, bu dönemde Türkiye'nin üretim odaklı dönüşümü, küresel lojistik zincirlerindeki kalıcı konumlanması ve istihdamdaki olumlu performansının yanı sıra mali disiplin bakımından dünyada en iyi performanslardan birini sergilediğini ve bütçe disiplininden taviz vermediğini vurguladı.

Söz konusu mali disiplin performansının çok güçlü bir çıpa özelliği göstererek özellikle 2008 küresel finansal krizinin ekonomiye etkisini sınırladığını ve Türkiye'nin enflasyonla mücadeledeki kazanımlarında öncü bir rol oynadığını belirten Kavcıoğlu, bu kazanımlara rağmen enflasyonun yüzde 5 hedefine kalıcı olarak düşürülemediğini dile getirdi.