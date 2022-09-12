İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 12 Eylül Pazartesi İstanbul'da metro, metrobüs, marmaray İETT bedava mı?
İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okulun ilk gününde okullarına ulaşmak için metro, metrobüs, İETT otobüsü vb. Araçlarla ulaşım sağlayacak olan öğrenciler için açıklama gelmişti. Peki, İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 12 Eylül Pazartesi İstanbul'da metro, metrobüs, marmaray İETT bedava mı?
İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 12 Eylül Pazartesi İstanbul'da metro, metrobüs, marmaray İETT bedava mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ders zili okullarda çalacak. Binlerce öğrenci yeni bir maratona başlayacak. Peki, İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 12 Eylül Pazartesi İstanbul'da metro, metrobüs, marmaray İETT bedava mı?
BUGÜN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?
Yapılan açıklamaya göre İstanbul'da 12 Eylül Pazartesi 06.00 – 14.00 saatleri arası toplu ulaşım ücretsiz olacak.
OTOBÜS, METRO VE METROBÜS KAÇA KADAR ÜCRETSİZ?
Okulların açılacağı ilk gün olan 12 Eylül'de 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceği açıklandı.
Ayrıca servis araçlarının İSPARK'lardan ücretsiz, arabalı vapurlardan öncelikli olarak faydalanacağı, okulların açıldığı gün Metro İstanbul ve İETT'nin 2 bin 248 ek sefer yaparak yaklaşık 500 bin ek yolcu taşıyacağı bilgisini paylaşıldı.
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- İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 12 Eylül Pazartesi İstanbul'da metro, metrobüs, marmaray İETT bedava mı?
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