İstanbul’da bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 12 Eylül Pazartesi İstanbul’da metro, metrobüs, marmaray İETT bedava mı?

Ayrıca servis araçlarının İSPARK'lardan ücretsiz, arabalı vapurlardan öncelikli olarak faydalanacağı, okulların açıldığı gün Metro İstanbul ve İETT'nin 2 bin 248 ek sefer yaparak yaklaşık 500 bin ek yolcu taşıyacağı bilgisini paylaşıldı.