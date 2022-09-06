Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan metro hatları hakkında sevindiren haber! Devasa Metro ağımızın araçları hazır

3 METRO HATTI AÇILACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul, demir ağlarla örmeye devam ediyor. 16 milyon İstanbullunun daha konforlu ve hızlı ulaşım yapmasını sağlayacak 3 metro hattında daha sona geliniyor.

İstanbul Havalimanı-Eyüp (Göktürk)- Kağıthane-Gayrettepe metro hattı yüzde 98, Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen yüzde 99.05, Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro hattı ise yüzde 94.99 oranında tamamlandı.