Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan metro hatları hakkında sevindiren haber! Devasa Metro ağımızın araçları hazır
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapılan metro hatları hakkında açıklama yaptı. 69 KM'lik hat için mesaj veren Bakan Adil Karaismailoğlu, "Devasa Metro ağımızın araçları hazır" paylaşımında bulundu.
Açılış için gün sayan; İstanbul Havalimanı-Eyüp (Göktürk)- Kağıthane-Gayrettepe, Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen ve Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro Hatlarımız çok yakında halkın hizmetinde olacak.
3 METRO HATTI AÇILACAK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul, demir ağlarla örmeye devam ediyor. 16 milyon İstanbullunun daha konforlu ve hızlı ulaşım yapmasını sağlayacak 3 metro hattında daha sona geliniyor.
İstanbul Havalimanı-Eyüp (Göktürk)- Kağıthane-Gayrettepe metro hattı yüzde 98, Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen yüzde 99.05, Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro hattı ise yüzde 94.99 oranında tamamlandı.
İstanbul Havalimanı-Eyüp (Göktürk)- Kağıthane-Gayrettepe, Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen ve Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro Hatlarında sona yaklaşıldı.
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU MESAJI VERDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, resmi Twitter hesabından metro hatları hakkında bilgi vermeye devam ediyor. 69 KM'lik hat için mesaj veren Bakan Adil Karaismailoğlu, "Devasa METRO ağımızın araçları hazır" paylaşımında bulundu.
6 ilçeyi biririne bağlayan metro hatlarının 69 KM'lik bir ağ oluşturduğunu belirten Bakan Adil Karaismailoğlu, araçların hazırlandığını belirtti.
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