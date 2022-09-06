06 Eylül 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan metro hatları hakkında sevindiren haber! Devasa Metro ağımızın araçları hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan metro hatları hakkında sevindiren haber! Devasa Metro ağımızın araçları hazır

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.09.2022 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022
ABONE OL
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan metro hatları hakkında sevindiren haber! Devasa Metro ağımızın araçları hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapılan metro hatları hakkında açıklama yaptı. 69 KM'lik hat için mesaj veren Bakan Adil Karaismailoğlu, "Devasa Metro ağımızın araçları hazır" paylaşımında bulundu.

Açılış için gün sayan; İstanbul Havalimanı-Eyüp (Göktürk)- Kağıthane-Gayrettepe, Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen ve Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro Hatlarımız çok yakında halkın hizmetinde olacak.

3 METRO HATTI AÇILACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul, demir ağlarla örmeye devam ediyor. 16 milyon İstanbullunun daha konforlu ve hızlı ulaşım yapmasını sağlayacak 3 metro hattında daha sona geliniyor.

İstanbul Havalimanı-Eyüp (Göktürk)- Kağıthane-Gayrettepe metro hattı yüzde 98, Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen yüzde 99.05, Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro hattı ise yüzde 94.99 oranında tamamlandı.

İstanbul Havalimanı-Eyüp (Göktürk)- Kağıthane-Gayrettepe, Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen ve Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro Hatlarında sona yaklaşıldı.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU MESAJI VERDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, resmi Twitter hesabından metro hatları hakkında bilgi vermeye devam ediyor. 69 KM'lik hat için mesaj veren Bakan Adil Karaismailoğlu, "Devasa METRO ağımızın araçları hazır" paylaşımında bulundu.

6 ilçeyi biririne bağlayan metro hatlarının 69 KM'lik bir ağ oluşturduğunu belirten Bakan Adil Karaismailoğlu, araçların hazırlandığını belirtti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA