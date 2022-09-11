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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Borsa İstanbul açıklaması: 17 yılın en güçlü rallisi!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.09.2022
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den Borsa İstanbul açıklaması: 17 yılın en güçlü rallisi!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Sermaye piyasalarımız her geçen gün güven tazeliyor, geleceğe güvenle bakıyor. Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı, 3.521,38 puan ile haftayı sonlandırdı" dedi.

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