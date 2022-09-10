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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Kur Korumalı Mevduat uygulaması açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.09.2022 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den Kur Korumalı Mevduat uygulaması açıklaması

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasına ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Nebati, Yaklaşık 9 ay önce vatandaşlarımızın tasarruflarını korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz Kur Korumalı Mevduat uygulaması, bugün 1,3 trilyon liralık hacmi geçmiş durumdadır. Bugün gelinen noktada, Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesaplarında gerçek ve tüzel yatırımcı sayısı toplamda 2 milyon 138 bin 489’a ulaştı." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasına ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte Bakan Nebati'nin payaşımları:

Ekonominin çarkları Türk Lirası enstrümanlarla dönüyor. Yaklaşık 9 ay önce vatandaşlarımızın tasarruflarını korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz Kur Korumalı Mevduat uygulaması, bugün 1,3 trilyon liralık hacmi geçmiş durumdadır.

Biz, tercihimizi Türk Lirasını önceleyen reformist bir anlayıştan yana kullandık. Sistemin çarkları Türk Lirası ile besleniyor. Bu bizim paramız, bizim tasarrufumuz ve bizim yatırımımız.

Bugün gelinen noktada, Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesaplarında gerçek ve tüzel yatırımcı sayısı toplamda 2 milyon 138 bin 489'a ulaştı. Biz Türk Liramıza güvendikçe, ülkemizi her türlü şoktan, her türlü gerilim ve krizden korumayı başarırız.

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