Yatırımcılar asla kaybetmeyecek! Merkez Bankasından Kur korumalı mevduat sistemi hakkında yeni açıklama

Karar kapsamındaki desteklerden faydalanabilmek için hesaplar, Türk lirası cinsinden olacak. Kur korumalı TL vadeli mevduat ve katılma hesapları, 21 Aralık 2021'den itibaren açılabilecek. Hesapların vadeleri 90 günden kısa ve 370 günden uzun olmayacak. 21 Aralık 2021 ile 31 Aralık 2022 döneminde hesap açılabilecek. Vade başı ve vade sonu kur, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) konuya ilişkin hazırlayacağı uygulama talimatıyla belirlenecek.

Faiz ve kar payı oranı, asgari faiz oranı TCMB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo faiz oranının altında olmayacak, azami faiz oranı ise asgari faiz oranını 300 baz puandan fazla aşamayacak.