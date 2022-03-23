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Vergi alınmayacak! Kur korumalı mevduat sistemine ilişkin son dakika gelişmesi

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Giriş Tarihi: 23.03.2022 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022
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Vergi alınmayacak! Kur korumalı mevduat sistemine ilişkin son dakika gelişmesi

Kur Korumalı Mevduat Sisteminde yeni bir Cumhurbaşkanlığı kararı yürürlüğe girdi. Buna göre hesaptaki tasarruflar vade sonunda döviz olarak değerlendirilirse vergi alınmayacak.

Kur Korumalı Mevduat Sisteminde yeni bir Cumhurbaşkanlığı kararı yürürlüğe girdi. Buna göre hesaptaki tasarruflar vade sonunda döviz olarak değerlendirilirse vergi alınmayacak.

Karara göre normalde binde iki olan kambiyo gider vergisi kur korumalı hesaplara sıfır olarak uygulanacak.

Cumhurbaşkanı kararıyla, dövizini kur korumalı mevduat hesabına koyarak dövizden TL'ye geçen vatandaş ve şirketler, vade bitiminde TL olarak alacakları paralarını dövize çevirmeyi tercih ederse, binde iki oranındaki banka ve sigorta muamele vergisini ödemeyecek.

Konuya ilişkin Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla çıkarılan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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