Avrupa’da elektriği en ucuz tüketen başkent Ankara! Londra’da 8 kat daha pahalı

Avrupa, Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatlarındaki neden olduğu tırmanışla birlikte 1 yıl öncesine göre 8-10 kat artan elektrik ve gaz faturalarına karşı önlem ararken, hükümetin attığı adımların etkisiyle Türkiye fiyat artışını vatandaşına en az yansıtan ülke oldu. Ankara, ağustosta ilk kademe mesken aboneleri için kilovatsaat başına 144 lira ile elektrik fiyatının en düşük olduğu Avrupa başkenti oldu.