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Avrupa’da elektriği en ucuz tüketen başkent Ankara! Londra'da 8 kat daha pahalı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.09.2022
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Avrupa’da elektriği en ucuz tüketen başkent Ankara! Londra’da 8 kat daha pahalı

Rusya-Ukrayna savaşı, enerji fiyatlarında artışa neden oldu. Eektrik fiyatları geçtiğimiz yıl içinde 8-10 kat arttı. Türkiye, fiyat artışını vatandaşına en az yansıtan ülke oldu. Londra ise elektriğin en pahalı tüketildiği şehir olarak öne çıktı.

Avrupa, Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatlarındaki neden olduğu tırmanışla birlikte 1 yıl öncesine göre 8-10 kat artan elektrik ve gaz faturalarına karşı önlem ararken, hükümetin attığı adımların etkisiyle Türkiye fiyat artışını vatandaşına en az yansıtan ülke oldu. Ankara, ağustosta ilk kademe mesken aboneleri için kilovatsaat başına 144 lira ile elektrik fiyatının en düşük olduğu Avrupa başkenti oldu.


EN YÜKSEK LONDRA'DA
Avusturya ve Macaristan'ın enerji piyasası düzenleme kurumları ve Finlandiya merkezli araştırma firması VaasaETT'in hazırladığı Konut Enerji Fiyat Endeksi verilerine göre, Avrupa'da kilovatsaat başına meskende 11.69 lira ile Londra elektriğin en pahalı tüketildiği şehir olarak öne çıktı.

Konutlarda elektrik fiyatı sıralamasında kilovatsaat başına yaklaşık 10.04 lira ile Kopenhag ikinci sırada yer alırken, onu 9.86 lira ile Roma takip etti. Roma'yı, 9.31 lira ile Amsterdam, 9.13 lira ile Brüksel ve yaklaşık 8,22 lira ile Berlin izledi.

ELEKTRİĞİ EN UCUZ TÜKETEN BAŞKENT ANKARA
Meskenlerde elektrik fiyatının en düşük olduğu başkentler arasında, 2.74 lira ile Zagreb, 1.64 lira ile Budapeşte ve 1.46 lira ile Belgrad yer aldı. Ankara ise kilovatsaat başına 1.44 lira ile ağustosta elektriği en ucuz tüketen başkentler listesinde birinci sıraya yerleşti.

Avrupa'da ağustos ayında elektrik fiyatları bir önceki aya göre en çok Atina'da arttı. Atina'da enerji vergilerindeki artışlar nedeniyle kilovatsaat başına elektrik fiyatı yaklaşık yüzde 34 artış gösterdi. Fiyatlar, Brüksel'de yüzde 26, Amsterdam'da yüzde 22 yükseldi.





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