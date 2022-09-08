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THY Ağustos ayında 7,8 milyon yolcu taşıdı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.09.2022
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THY Ağustos ayında 7,8 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY), Ağustos ayında iç ve dış hat olmak üzere toplam 7,8 milyon yolcu taşıdı. Havayolu şirketinin 2022 yılı Ağustos ayı sonunda filodaki uçak sayısı 387 oldu.

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