Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den doğalgaz faturası açıklaması: 100 TL’nin 80 lirasını devlet ödüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Gerek boru hatlarımız gerek LNG ve FSRU tesislerimiz gerekse de yer altı doğal gaz depolama tesislerimizle bu anlamda oldukça iyi bir durumdayız. Doğal gaz tedarikçileri sevkiyat programlarına uyduğu takdirde bu kışı sıkıntı yaşamadan geçireceğiz inşallah." dedi.

Dönmez, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla Akgün Şirketler Grubuna ait Osmaneli Seramik ve Vitrifiye Fabrikası'nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, bu tesisin 160 milyon dolarlık yatırımla hayata geçeceğini bildirdi.

Fabrikanın tam kapasite işletmeye geçtiğinde 1000 kişiye istihdam sağlayacağını belirten Dönmez, tesisin tasarım ve katma değeri yüksek ürün konusunda da önemli bir boşluğu dolduracağını söyledi.

Bakan Dönmez, Bilecik'in seramik ve mermer üretimiyle öne çıkan bir il olduğunu anlatarak, şöyle devam etti: