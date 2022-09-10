Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğalgaz faturası açıklaması: 100 TL'nin 80 lirasını devlet ödüyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgazda yüzde 80 oranında sübvansiyon uyguladıklarını belirterek “100 liralık bir faturanın 80 lirasını, biz devlet olarak karşılıyoruz” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Gerek boru hatlarımız gerek LNG ve FSRU tesislerimiz gerekse de yer altı doğal gaz depolama tesislerimizle bu anlamda oldukça iyi bir durumdayız. Doğal gaz tedarikçileri sevkiyat programlarına uyduğu takdirde bu kışı sıkıntı yaşamadan geçireceğiz inşallah." dedi.
Dönmez, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla Akgün Şirketler Grubuna ait Osmaneli Seramik ve Vitrifiye Fabrikası'nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, bu tesisin 160 milyon dolarlık yatırımla hayata geçeceğini bildirdi.
Fabrikanın tam kapasite işletmeye geçtiğinde 1000 kişiye istihdam sağlayacağını belirten Dönmez, tesisin tasarım ve katma değeri yüksek ürün konusunda da önemli bir boşluğu dolduracağını söyledi.
Bakan Dönmez, Bilecik'in seramik ve mermer üretimiyle öne çıkan bir il olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:
"Özellikle mermer rezervinde ilk 10, üretiminde ilk 15 şehir arasında yer alıyor. İnşallah bu yatırımlarla şehrimizin bu alandaki gücü ve konumu daha da pekişecek. Biliyorsunuz son dönemde Avrupa'da bir enerji krizi yaşanıyor. Avrupa hem tedarik hem de fiyatlandırma konusunda ciddi bir darboğazdan geçiyor. Medyadan takip ediyorsunuzdur doğal gazın tüketimiyle ilgili konularda çeşitli yaptırımlar hayata geçirdiler. Gerek boru hatlarımız gerek LNG ve FSRU tesislerimiz gerekse de yer altı doğal gaz depolama tesislerimizle bu anlamda oldukça iyi bir durumdayız. Doğal gaz tedarikçileri sevkiyat programlarına uyduğu takdirde bu kışı sıkıntı yaşamadan geçireceğiz inşallah."
Fiyatlar konusunda Türkiye'nin de dünyadaki gelişmelerden olumsuz etkilendiğini dile getiren Dönmez, "Burada da artışın vatandaşlarımız üzerindeki etkisini en aza indirmek için sübvansiyonlarımızı, bir başka deyişle vatandaşa desteğimiz artırarak devam ediyoruz. Doğal gazda yüzde 80 oranında sübvansiyon uyguluyoruz. Yani 100 liralık bir faturanın 80 lirasını biz devlet olarak karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.
"MADEN ÇEŞİTLİLİĞİ AÇISINDAN 168 ÜLKE ARASINDA 8'İNCİ SIRADAYIZ"
Dönmez, son dönemde verimliliğe ilişkin düzenlemeleri hayata geçirdiklerini anımsattı.
En son, hanelerde ısı yalıtımına yönelik 50 bin liralık kredi paketi açıkladıklarını, sanayicilere enerji verimliliği konusunda teşvik ve destekler verdiklerini kaydeden Dönmez, şunları aktardı:
"Bütün gayretimiz elimizdeki imkanları en verimli, en etkili şekilde kullanmak. Enerji ithal ettiğimiz bir ürün. Petrolün neredeyse yüzde 92'sini, doğal gazın yüzde 99'unu ithal ediyoruz. O nedenle bu kaynakları kullanırken daha az enerjiyle, daha yüksek verimlilik sağlayan ürünler ve yapılar tercih etmeliyiz. Dünyada üretilen maden çeşitliliği açısından 168 ülke arasında 8'inci sıradayız. Bugün madencilik sektöründe 160 bine yakın çalışanımızla son 13 yılın en yüksek istihdam rakamına ulaştık. 2022'de madencilik sektörü istihdamımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artış gösterdi. Yan sektörlerle düşünüldüğünde bu rakam 1 milyonun üzerine çıkıyor. Madencilik sektörümüzdeki üretim ve ihracat artışına paralel istihdamın da artması bizleri ziyadesiyle memnun ediyor."
Üretim tarafında da Kovid-19 salgını sürecindeki zorlu şartlara rağmen 2020 yılında 714 milyon tona, 2021'de 100 milyon ton artışla 814 milyon tona ulaştıklarını vurgulayan Dönmez, "Son 10 yıllık ortalamaya baktığımızda ise yıllık ortalama 742 milyon ton üretim yaptığımızı görüyoruz. İhracat tarafında ise son 20 yılda 10 kattan fazla bir artışla yaklaşık 6 milyar dolar seviyesine geldik. Geçtiğimiz yıl doğal taşlar, bor, trona, krom, ferro krom, feldspat ve tuz en fazla dış ticaret fazlası verdiğimiz madenlerimiz oldu." bilgilerini verdi.
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