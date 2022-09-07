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Suudi Arabistan’dan Türk vatandaşlarına kapıda vize imkanı! THY'den haftada 80 sefer

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.09.2022 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
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Suudi Arabistan’dan Türk vatandaşlarına kapıda vize imkanı! THY’den haftada 80 sefer

Suudi Arabistan, 2030 yılı turizm hedefleri kapsamında ülkeyi ziyaret edecek Amerika, İngiltere ve Schengen vizesi/oturumu sahibi Türk vatandaşlarına kapıda vize alma imkanı sunuyor. Öte yandan Türk Hava Yolları,Suudi Arabistan’da 4 şehre (Cidde, Medine, Riyad, Dammam) haftada toplam 80 sefer icra ediyor.

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