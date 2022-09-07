Son dakika: AB'den Rusya'ya karşı yeni hamle! Putin "Aptalca bir adım" diyerek rest çekmişti

Putin, G7 ve Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrol ve doğal gazına tavan fiyat uygulamak istemesini eleştirerek, şunları söyledi:

"(Tavan fiyat)Avrupa da dahil olmak üzere dünya pazarlarında daha fazla fiyat artışına yol açacak başka bir saçmalık. Tümüyle aptalca bir adım. Eğer sözleşmelerimize ve çıkarlarımıza aykırı olursa petrol, doğal gaz veya kömür, hiçbir şey göndermeyiz. Batı bize şartlarını dikte edebilecek konumda değil, mantıklı düşünsünler." ifadelerini kullandı.

Putin, ABD'nin kendi gazını Rus gazına göre çok daha pahalı bir şekilde Avrupa'ya satmak istediğini sözlerine ekledi.



