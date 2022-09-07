07 Eylül 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: AB'den Rusya'ya karşı yeni hamle! Putin "Aptalca bir adım" diyerek rest çekmişti

Son dakika: AB'den Rusya'ya karşı yeni hamle! Putin "Aptalca bir adım" diyerek rest çekmişti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.09.2022 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
ABONE OL
Son dakika: AB’den Rusya’ya karşı yeni hamle! Putin Aptalca bir adım diyerek rest çekmişti

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus gazına tavan fiyat uygulanmasını önereceklerini bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Vladimir Putin, tavan fiyat uygulamasını "Aptalca bir adım" diye nitelendirmiş ve "Eğer sözleşmelerimize ve çıkarlarımıza aykırı olursa petrol, doğalgaz veya kömür, hiçbir şey göndermeyiz. Batı bize şartlarını dikte edebilecek konumda değil, mantıklı düşünsünler" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa yaptığı gaz resti sonrası AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Layen, Rus gazına tavan fiyat uygulanmasını teklif edeceklerini açıkladı.

"Elektriğin en yoğun kullanıldığı zamanlarda tüketimi düşürme hedefi belirlenmesini teklif edeceğiz." diyen Ursula von der Leyen, "Düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan uygulanmasını teklif edeceğiz." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus gazına tavan fiyat uygulanmasını teklif edeceklerini söyledi.

AB üyesi ülkelerin enerji bakanları hızla artan elektrik ve doğalgaz fiyatlarına karşı atılacak adımları belirlemek üzere 9 Eylül'de Brüksel'de olağanüstü toplantı yapacak.

PUTİN'DEN AVRUPA'YA GAZ RESTİ
Rusya'nın enerjiyi bir silah olarak kullandığına yönelik suçlamaları kabul etmediklerini belirten Putin, "Bu tam bir saçmalık. Bize gelen talep doğrultusunda doğal gaz sevk ediyoruz. Eğer türbini verirseniz Kuzey Akım'ı yarın faaliyete geçiririz. Ama vermiyorlar." dedi.

Putin, Ukrayna'nın, toprakları üzerinden Avrupa'ya giden Rus gazının giriş noktalarını kendisinin azalttığını, Yamal-Avrupa hattını ise Polonya'nın kapattığını söyledi.

Almanya'da Kuzey Akım 2'nin açılması için protestolar yapıldığına işaret eden Putin, "Tüketicilerin bu talebini paylaşıyoruz, hemen yarın hattı faaliyete geçirebiliriz ancak Kuzey Akım 2'ye yönelik yaptırımları biz uygulamıyoruz. Amerikalıların baskıları yüzünden yaptılar. Eğer gerekirse Kuzey Akım'ı faaliyete geçirebiliriz." diye konuştu.

Putin, G7 ve Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrol ve doğal gazına tavan fiyat uygulamak istemesini eleştirerek, şunları söyledi:

"(Tavan fiyat)Avrupa da dahil olmak üzere dünya pazarlarında daha fazla fiyat artışına yol açacak başka bir saçmalık. Tümüyle aptalca bir adım. Eğer sözleşmelerimize ve çıkarlarımıza aykırı olursa petrol, doğal gaz veya kömür, hiçbir şey göndermeyiz. Batı bize şartlarını dikte edebilecek konumda değil, mantıklı düşünsünler." ifadelerini kullandı.

Putin, ABD'nin kendi gazını Rus gazına göre çok daha pahalı bir şekilde Avrupa'ya satmak istediğini sözlerine ekledi.

Avrupa panikte! Kurala uymayanı hapse atacaklar AVRUPA PANİKTE! KURALA UYMAYANI HAPSE ATACAKLAR
Başkan Erdoğan’dan Sırbistan’da flaş açıklamalar BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SIRBİSTAN'DA FLAŞ AÇIKLAMALAR
Rusya’dan flaş Türk Lirası kararı! RUSYA'DAN FLAŞ TÜRK LİRASI KARARI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA