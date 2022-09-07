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Haberler Ekonomi Haberleri Domates konservesi ve salça ihracatının "kısıtlandığı" iddiasına Ticaret Bakanlığından yalanlama

Domates konservesi ve salça ihracatının "kısıtlandığı" iddiasına Ticaret Bakanlığından yalanlama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.09.2022 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
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Domates konservesi ve salça ihracatının kısıtlandığı iddiasına Ticaret Bakanlığından yalanlama

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanlığı, "domates konservesi ve salça ihracatına kayıt uygulaması getirildiğini ve söz konusu düzenlemenin ihracatın yasaklanması veya kısıtlanmasıyla ilgili olmadığını" bildirdi.

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